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Психіатр пояснив, що таке депресія насправді і як її лікують

Неділя 31 грудня 2023 19:30
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Психіатр пояснив, що таке депресія насправді і як її лікують Що таке депресія насправді і як її лікують (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Досить часто українці самостійно приписують собі діагноз "депресія", але що ж це насправді знає далеко не кожен.

А про те, що насправді називають депресія та чим вона відрізняється від ангедонії в інтерв’ю РБК-Україна, пояснив доктор медичних наук, професор кафедри загальної, дитячої, судової психіатрії і наркології Національного університету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика Борис Михайлов.

Що таке депресія насправді та як її лікують

За словами професора, депресія - це постійно знижений фон настрою, часто без реальних причин. Це думки про особисту малоцінність, про безперспективність свого життя.

"Американські фахівці додатково ввели термін "ангедонія" для позначення стану, коли поточне життя не приносить людині жодних позитивних емоцій. Такі люди говорять: життя стало чорно-білим" - розповідає доктор медичних наук .

"Є і так звана невротична депресія, яка настає внаслідок впливу надпотужного емоційно-стресового чинника. Є ендогенні депресії, причин яких ми не знаємо", - продовжує пояснювати Борис.

Психіатр пояснив, що таке депресія насправді і як її лікують

Що таке депресія насправді і як її лікують (фото: Freepik)

Також психіатр додав, що у людей із депресією спостерігаються й фізичні ознаки:

  • зниження апетиту
  • порушення сну
  • розлади сексуальної функції
  • зменшення ваги.

"Лікують це захворювання антидепресантами. Вони, на відміну від транквілізаторів, не викликають залежності. Тобто, на щастя, на них "присісти" неможливо", - доступно пояснив професор Михайлов.

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