Против вирусной атаки: нутрициолог назвала самую полезную диету для иммунитета

Зима – время, когда защитные силы организма ослабевают. Чтобы вся семья оставалась здоровой и "не нахваталась" вирусов в период простуд и локдаунов, важно правильно питаться и не забывать про физическую активность.

Нутрициолог Евгения Хелс в своем блоге о здоровом питании в Instagram рассказала, какая диета больше всего подходит против вирусной атаки.

"Я была на конференции по изучению обороны против вирусной атаки. И по содержанию нутриентов, способствующих поддержанию нашего иммунитета именно в условиях настоящего времени, для профилактики, а также по действию некоторых веществ в борьбе против вируса, можно сделать вывод, что больше всего подходит средиземноморская диета", – поделилась Евгения.

Ягоды (фото: pexels.com)

Средиземноморская диета: какие продукты употреблять

Оливковое масло – не больше 30 гр.

Масло авокадо – тоже очень хорошо.

Остальные масла с осторожностью – из-за большого содержания в них омега-6 жирных кислот, что поддерживает воспалительные процессы в организме.

Орехи и семена.⠀

Хорошо – подсушенные, сырые, а лучше активированные.

Нельзя – с плесенью, жаренные, арахис (бобовые), не больше 100 г в сутки. Я рекомендую – не больше 30 гр.

Хлеб, паста, макароны из цельных злаков и из нерафинированной муки.⠀

Злаки – цветные, только цельные (нельзя – белый рис и любая другая очищенная и измельченная крупа).⠀

Бобовые в небольшом количестве (заранее вымачивать).⠀

Картофель и другие крахмалистые овощи – al dente! Можно картофель остудить в холодильнике и добавить в салат, тогда он будет полезным для микрофлоры в кишечнике.

Нельзя – пюре и жаренный.⠀

Овощи должны быть в балансе, сырые и тушенные.

Помним, что при нарушениях ЖКТ едим больше тушенных (постепенно вводим сырые).

Овощи (фото: pexels.com)

Фрукты и ягоды, лучше с низким гликемическим индексом. Если ягоды, то лучше окрашенные, которые растут на кустах.⠀

Рыба и морепродукты (рыба мелкая, до 30 см). Лучше варить и тушить.⠀

Мясо, птица – органического откорма.

Молочные продукты – низколактозные кисломолочные продукты (йогурты и сыры), лучше из козьего и овечьего молока

Нет – цельному молоку.⠀

Специи, пряности, травы (не в порошке, а в нативном виде – стручки, горошки и пр.), без соли.⠀

Сладости: сухофрукты или сладкий фрукт (нечасто, лучше выбирать что-то одно).⠀

Алкоголь, биодинамические красные вина, можно, но нечасто. Нельзя – при воспалительных процессах в организме и при снижении веса.