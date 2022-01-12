Проти вірусної атаки: нутриціолог назвала найкориснішу дієту для імунітету

Зима – час, коли захисні сили організму слабшають. Щоб вся сім'я залишалася здоровою і "не нахапалася" вірусів у період застуд та локдаунів, важливо правильно харчуватися та не забувати про фізичну активність.

Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму блозі про здорове харчування в Instagram розповіла, яка дієта найбільше підходить проти вірусної атаки.

"Я була на конференції з вивчення оборони проти вірусної атаки. І за змістом нутрієнтів, що сприяють підтримці нашого імунітету саме в умовах теперішнього часу, для профілактики, а також за дією деяких речовин в боротьбі проти вірусу, можна зробити висновок, що найбільше підходить середземноморська дієта", – поділилася Євгенія.

Ягоди (фото: pexels.com)

Середземноморська дієта: які продукти вживати

Оливкова олія – не більше 30 гр.

Масло авокадо – теж дуже добре.

Решта масла з обережністю, через великий вміст в них омега-6 жирних кислот, підтримує запальні процеси в організмі.

Горіхи і насіння.⠀

Добре – підсушені, сирі, а краще активовані.⠀

Не можна – з цвіллю, смажені, арахіс (бобові), не більше 100 гр на добу. Я рекомендую – не більше 30 гр.

Хліб, паста, макарони з цільних злаків і з нерафінованої борошна.⠀

Злаки – кольорові, тільки цільні (не можна – білий рис, будь-яку іншу очищену і подрібнену крупа).⠀

Бобові в невеликій кількості (заздалегідь вимочувати).⠀

Картопля та інші крохмалисті овочі – al dente! Можна картоплю остудити в холодильнику і додати в салат, тоді вона буде корисною для мікрофлори в кишечнику.

Не можна – пюре і смажену картоплю.⠀

Овочі повинні бути в балансі, сирі і тушковані.

Пам'ятаємо, що при порушеннях шлунково-кишкового тракту їмо більше тушкованих (поступово вводимо сирі).

Овочі (фото: pexels.com)

Фрукти і ягоди, краще з низьким глікемічним індексом. Якщо ягоди, то краще ті, які ростуть на кущах.⠀

Риба і морепродукти (риба дрібна, до 30 см). Краще варити і тушкувати.⠀

М'ясо, птиця – органічної відгодівлі.

Молочні продукти – низьколактозні кисломомолочні продукти (йогурти і сири), краще – з козячого і овечого молока. "Ні" – цільному молоку.⠀

Спеції, прянощі, трави (не в порошку, а в нативному вигляді – стручки, горошки та ін.), без солі.⠀

Солодощі: сухофрукти або солодкий фрукт (нечасто, краще обирати щось одне).⠀

Алкоголь – біодинамічні червоні вина, можна лише іноді! Не можна вживати алкоголь при запальних процесах в організмі і при зниженні ваги.