Проти вірусної атаки: нутриціолог назвала найкориснішу дієту для імунітету
Зима – час, коли захисні сили організму слабшають. Щоб вся сім'я залишалася здоровою і "не нахапалася" вірусів у період застуд та локдаунів, важливо правильно харчуватися та не забувати про фізичну активність.
Нутриціолог Євгенія Хелс у своєму блозі про здорове харчування в Instagram розповіла, яка дієта найбільше підходить проти вірусної атаки.
"Я була на конференції з вивчення оборони проти вірусної атаки. І за змістом нутрієнтів, що сприяють підтримці нашого імунітету саме в умовах теперішнього часу, для профілактики, а також за дією деяких речовин в боротьбі проти вірусу, можна зробити висновок, що найбільше підходить середземноморська дієта", – поділилася Євгенія.
Ягоди (фото: pexels.com)
Середземноморська дієта: які продукти вживати
Оливкова олія – не більше 30 гр.
Масло авокадо – теж дуже добре.
Решта масла з обережністю, через великий вміст в них омега-6 жирних кислот, підтримує запальні процеси в організмі.
Горіхи і насіння.⠀
Добре – підсушені, сирі, а краще активовані.⠀
Не можна – з цвіллю, смажені, арахіс (бобові), не більше 100 гр на добу. Я рекомендую – не більше 30 гр.
Хліб, паста, макарони з цільних злаків і з нерафінованої борошна.⠀
Злаки – кольорові, тільки цільні (не можна – білий рис, будь-яку іншу очищену і подрібнену крупа).⠀
Бобові в невеликій кількості (заздалегідь вимочувати).⠀
Картопля та інші крохмалисті овочі – al dente! Можна картоплю остудити в холодильнику і додати в салат, тоді вона буде корисною для мікрофлори в кишечнику.
Не можна – пюре і смажену картоплю.⠀
Овочі повинні бути в балансі, сирі і тушковані.
Пам'ятаємо, що при порушеннях шлунково-кишкового тракту їмо більше тушкованих (поступово вводимо сирі).
Овочі (фото: pexels.com)
Фрукти і ягоди, краще з низьким глікемічним індексом. Якщо ягоди, то краще ті, які ростуть на кущах.⠀
Риба і морепродукти (риба дрібна, до 30 см). Краще варити і тушкувати.⠀
М'ясо, птиця – органічної відгодівлі.
Молочні продукти – низьколактозні кисломомолочні продукти (йогурти і сири), краще – з козячого і овечого молока. "Ні" – цільному молоку.⠀
Спеції, прянощі, трави (не в порошку, а в нативному вигляді – стручки, горошки та ін.), без солі.⠀
Солодощі: сухофрукти або солодкий фрукт (нечасто, краще обирати щось одне).⠀
Алкоголь – біодинамічні червоні вина, можна лише іноді! Не можна вживати алкоголь при запальних процесах в організмі і при зниженні ваги.
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