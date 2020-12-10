Простыми словами: доктор рассказал, почему больным COVID-19 так нужен кислород

Доктор Дубровский рассказал, почему пациент так нуждается в кислороде (коллаж РБК-Украина)

Киевский врач Евгений Дубровский рассказал, почему для больного коронавирусом так важен кислород. Как известно, лекарства от COVID-19 нет и можно надеяться только на свой иммунитет. Но у некоторых людей иммунная система дает сбой, и они заболевают в тяжелой форме. Соответственно, им нужен кислород.

"Во всем виноват интерстициальный отек легких. Простыми словами - это отек и утолщение пространства между альвеолой и легочными капиллярами. В худших случаях, жидкость из сосуда просачивается и в альвеолярное пространство, что уже можно увидеть на УЗИ легких. От размера (плоскости) отека напрямую зависит тяжесть течения заболевания", - написал врач на своей Facebook-странице.

Дубровский рассказал, что утолщение инвестиционного пространства ухудшает газообмен в легких. Кислород не может быстро проходить с просвета альвеол в кровь, к эритроцитам и гемоглобину. А если еще и жидкость в легких - тем более. Все это приводит к гипоксии - недостатка кислорода клеткам.

"Понятно, что лечение таких пациентов направлено на прекращение иммунной агрессии и уменьшения отека. Но в первую очередь, надо восстановить концентрацию кислорода в кровяном русле и срочно остановить кислородное голодание клеток. Чистый кислород по градиенту концентрации лучше проходит через аэрогематический барьер, даже несмотря на отек. Это самый эффективный и действенный способ преодоления гипоксии. Отек уменьшается постепенно, на это нужно время. При лечении тяжелых пациентов времени катастрофически не хватает. Необходимо срочная коррекция газового состава крови и насыщение клеток кислородом", - резюмировал врач.

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