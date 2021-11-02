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"Просто всыпал ремнем": жуткие подробности жизни многодетной семьи, где издеваются над детьми

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Вторник 02 ноября 2021 17:00
"Просто всыпал ремнем": жуткие подробности жизни многодетной семьи, где издеваются над детьми Коллаж РБК-Украина: Всплыли жуткие подробности о жизни детей в многодетной семье
Автор: Светлана Мащенко

Об издевательствах над маленькими детьми в украинской многодетной семье стало известно случайно. Семья попросила помочь младшему сынишке Юрчику, который имеет проблемы со здоровьем, потому что родился преждевременно - на 26-й неделе беременности. Что именно там творится, когда дверь закрыта - читайте ниже в материале Styler.

Правда о жизни малышей в семье всплыла в эфире шоу "Реальная жизнь", выходящего на телеканале LIVE.

Избил ребенка до больницы

Прямо в студии выяснилось, что нынешний муж героини по имени Маргарита избивает ее детей от предыдущих браков. Однажды мужчина настолько сильно избил старшую дочь, что та попала в больницу. На этот случай никак не отреагировала ни полиция, ни социальные службы.

"Даже по факту получения телесных повреждений уголовное производство должно быть внесено в реестр досудебных расследований. Независимо от того, будет ли мать, как законный представитель, поддерживать обвинение или нет, они должны были бы продолжить следствие и установить, при каких обстоятельствах ребенок получил эти телесные повреждения", - комментирует ситуацию один из экспертов в студии.

Мужчина говорит, что жену поддерживает морально, а девочку только немного проучил

Сам же мужчина утверждает, что он помогает жене моральной поддержкой, а девочке "просто всыпал ремнем".

С детьми пообщалась психолог проекта Виктория. Она рассказала, что во время съемок почувствовала перегар от мужчины, поэтому расспросила администраторов проекта о поведении героев. На рецепции отеля, где жили супруги, пожаловались на то, что пара всю ночь ругалась.

Об эмоциональном состоянии детей в этой семье она отметила, что девочка мечтает о нормальной семье, дети замирают, потому что у них нет выхода из этой ситуации.

Смотрите ниже на видео о том, что происходит в проблемной семье:

Шоу "Реальная жизнь" выходит в эфир по понедельникам, в 21:30, на телеканале LIVE.

Ранее психолог рассказала, как распознать абьюзера в отношениях и быстро от него убежать.

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