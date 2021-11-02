"Просто всипав паском": моторошні подробиці життя багатодітної родини, де знущаються над дітьми

Про знущання над маленькими дітьми в українській багатодітній родині стало відомо випадково. Сім'я попросила допомогти молодшому синочкові Юрчику, який має проблеми зі здоров'ям, бо народився передчасно - на 26-му тижні вагітності. Що саме там коїться, коли двері зачинені - читайте нижче в матеріалі Styler.

Правда про життя малечі в родині спливла в ефірі шоу "Реальне життя", що виходить на телеканалі LIVE.

Побив дитину до лікарні

Прямо в студії з’ясувалося, що нинішній чоловік героїні на ім'я Маргарита б’є її дітей від попередніх шлюбів. Одного разу чоловік настільки сильно побив старшу доньку, що та потрапила у лікарню. На цей випадок ніяк не відреагувала ні поліція, ні соціальні служби.

"Навіть по факту отримання тілесних ушкоджень кримінальне провадження має бути внесено в реєстр досудових розслідувань. Незалежно від того, чи буде мати, як законний представник, підтримувати обвинувачення чи ні, вони мали б продовжити досудове слідство і встановити, за яких обставин дитина отримала ці тілесні ушкодження" - коментує ситуацію один з експертів студії.

Чоловік каже, що дружину підтримує морально, а дівчинку лишень трохи провчив

Сам же чоловік стверджує, що він допомагає дружині моральною підтримкою, а дівчинці "просто всипав паском".

Із дітьми поспілкувалася психолог проекту Вікторія. Вона розповіла, що під час зйомок відчула перегар від чоловіка, тому розпитала адміністраторів проекту про поведінку героїв. На рецепції готелю, де жило подружжя, поскаржилися на те, що пара всю ніч сварилася.

Про емоційний стан дітей у цій родині вона зазначила, що дівчинка мріє про нормальну родину, діти завмирають, бо у них немає виходу з цієї ситуації.

Дивіться нижче на відео про те, що відбувається в проблемній родині:

Шоу "Реальне життя" виходить в ефір щопонеділка, о 21:30, на телеканалі LIVE.