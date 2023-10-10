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Простий спосіб зробити об'ємну укладку вдома "як у салоні" всього за 10 хвилин (відео)

Вівторок 10 жовтня 2023 13:21
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Простий спосіб зробити об'ємну укладку вдома "як у салоні" всього за 10 хвилин (відео) Як зробити вдома об'ємне укладання (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

Ми всі хочемо мати об'ємне волосся, але не у багатьох з нас є час або гроші на регулярне укладання феном у салоні. Є чудова новина, для того, щоб вийшли об'ємні і пружні локони, не обов'язково навіть виходити з дому до майстра.

Як зробити салонну укладку вдома, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok красуні та експерта краси Марени Зачек.

Як зробити ідеальну укладку вдома

Якщо у вас немає вдома фена Dyson - це взагалі не проблема. Для створення локонів вам знадобиться лише плойка для волосся.

Щоб досягти бажаного результату, все, що вам потрібно, це плойка, пара резинок для волосся і кілька бігуді на липучці того розміру, який ви зазвичай використовуєте при завивці волосся. Цей метод також найкраще підходить тим, хто має довге волосся.

Спочатку розчешіть волосся, нанесіть на нього фіксуючий мус, а потім зберіть його в кінський хвіст за допомогою резинки. Відокремте чубчик від решти волосся.

Далі приступайте до завивки волосся. Почніть завивати пасма, а після завивки накрутіть волосся на бігуді і зафіксуйте, щоб надати волоссю певну форму. Це також допоможе створити текстуру.

Завивши все волосся у хвості, зробіть те саме з чубчиком, не забуваючи теж накрутити його на бігуді.

Залиште бігуді на волосся приблизно на 15 хвилин (але чим довше ви залишите, тим довше збережеться вигляд). Видаліть все з волосся і зафіксуйте лаком для надійної укладки.

@marenanicole

No dyson no problem! You can achieve the 15 minute express blowout using a curling iron

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