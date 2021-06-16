Седокову в Греции поразила опасная болезнь: проснулась от того, что задыхаюсь (фото)

Украинская певица Анна Седокова , живущая в Москве с новым мужем Янисом Тиммой и детьми от предыдущих отношений, в Греции на отдыхе заразилась опасной болезнью.

Об этом певица рассказала на своей странице в Instagram .

Как рассказала Седокова, на острове Миконосе она заболела крапивницей. Певица не употребляет сильных антибиотиков, ведь они убивают организм, и сажают иммунитет.

"Я решила побеждать болезнь сама. Сегодня утром я проснулась от того, что задыхаюсь. Это называется отек Квинке. Когда внутренние органы отекают, и тебе становится трудно дышать. В этом случае нужно срочно ставить укол. Безусловно, нужно посоветоваться с врачом!",- рассказала Анна.

Фото: Седокова заболела опасной болезнью (instagram.com/annasedokova)

По словам певицы укол от отеков ей сделал Янис. Также она добавила, что после этого отек спал, тело перестало гореть огнем. Анна говорит, что теперь ей нельзя появляться на солнце. Но даже к этой ситуации она подошла с юмором.

"Лицо опухает, зато губы как после уколов. Еще подбородок опухает, и вытягивается овал лица. Одни бонусы, получается", — шутит Седокова.

Фото: Седокова заболела опасной болезнью (instagram.com/annasedokova)