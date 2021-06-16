Сєдокову в Греції вразила небезпечна хвороба: прокинулася від того, що задихаюся (фото)

Українська співачка Анна Сєдокова , яка живе в Москві з новим чоловіком Янісом Тіммою і дітьми від попередніх стосунків, у Греції на відпочинку заразилась небезпечною хворобою.

Про це співачка розповіла на своїй сторінці в Instagram .

Як розповіла Сєдокова, на острові Міконосі вона захворіла на кропив'янку. Співачка не вживає сильних антибіотиків, адже вони вбивають організм, і садять імунітет.

"Я вирішила перемагати хворобу сама. Сьогодні вранці я прокинулася від того, що задихаюся. Це називається набряк Квінке. Коли внутрішні органи набрякають, і тобі стає важко дихати. В цьому випадку потрібно терміново ставити укол. Безумовно, потрібно порадитися з лікарем!", — розповіла Анна.

Фото: Сєдокова захворіла на небезпечну хворобу (instagram.com/annasedokova)

За словами співачки укол від набряків їй зробив Яніс. Також вона додала, що після цього набряк спав, тіло перестало горіти вогнем. Анна каже, що тепер їй не можна з'являтися на сонці. Але навіть до цієї ситуації вона підійшла з гумором.

"Обличчя опухає, зате губи як після уколів. Ще підборіддя опухає, і витягується овал обличчя. Одні бонуси, виходить", — жартує Сєдокова.

Фото: Сєдокова захворіла на небезпечну хворобу (instagram.com/annasedokova)