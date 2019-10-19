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Прорив дамби в Росії: з'явилося відео наслідків смертельної НП

STYLERПодії    19.10.2019 - 18:34
Прорив дамби в Росії: з'явилося відео наслідків смертельної НП
Прорив дамби в Росії в Красноярському краї (Фото: колаж РБК-Україна)

Жертвами прориву дамби в Красноярському краї стали 15 людей

У Росії в результаті прориву дамби в Курагинському районі Красноярського краю загинули 15 осіб. Крім того, 13 числяться зниклими без вісти. У мережі показали відео обльоту території після НП.

Як видно на кадрах, постраждала після прориву дами ділянка геть заповнена водою, яка повністю приховала низину між пагорбами.

Інцидент стався вночі 19 жовтня. Вода технологічної водойми золотодобувної артілі, що ринула на вагончики, в яких проживали 76 робітників копальні, змила кілька конструкцій. Прорив дамби стався в районі села Щетинкіно на річці Сейба.

Прорив дамби в Росії в Красноярському краї - наслідки НП показали на відео (Фото: скріншот)

Пошкоджені вагончики також видно на ролику.

Місцева влада оголосила 21 жовтня траур за загиблими.

В даний час продовжуються роботи по з'ясуванню деталей та ліквідації наслідків НП.

Прорив дамби в Росії: з'явилося відео наслідків смертельної НП

Фото: наслідки прориву дамби в Росії (mchs.gov.ru)

На місці працюють 270 чоловік і 50 одиниць техніки, також залучена авіація.

Спецкомісія перевіряє, чи були дотримані необхідні правила безпеки під час проживання і роботи артілі.

Прорив дамби в Росії в Красноярському краї - наслідки НП (Відео: YouTube / СПРАВИ Красноярськ)

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