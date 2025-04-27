Не проґавте Молодик: особливий ритуал від астролога, який змінить життя на краще

Молодик 27 квітня відкриє двері у нові можливості, але тільки для тих, хто готовий діяти. А простий ритуал допоможе загадати бажання і запустити зміни на краще.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова назвала правила цього Молодика і сказала, як загадати бажання, аби воно точно здійснилося.

Що можна робити на Молодик

"27 квітня о 22:31 (за київським часом) відбудеться точна фаза Молодика. Слідкуйте за думками: сформовані уявні форми повинні бути виключно позитивними, оскільки незабаром усі згенеровані ментальні фантазії будуть легко впроваджуватися у життя. Добре планувати: усе задумане має більше шансів реалізуватися, ніж сформульоване в інші фази Місяця", - розповіла експерт.

"Особливо сприятлива для цього перша година першої доби, тобто з 22:31 до 23:31 за Києвом. 27-го квітня Місяць буде у Тельці у поєднанні з Сонцем. Для нічного світила - це одне з найкращих положень. Молодик у Тельці часто називають "грошовим", - додала вона.

Усе, що стосується матеріальних і духовних цінностей, талантів, економіки, фінансів, політики, різноманітних видів мистецтва, біології, медицини, буде у фокусі.

Місяць у Сонці, зазначила Соловйова, будуть у складних аспектах з:

Марсом - планетою активності, фізичної сили, сміливості, рішучості, ентузіазму, войовничого настрою, наміру перемагати, пристрасті, волі, бізнесу, зброї та конфліктів

Плутоном - планетою трансформації, ризиків, небезпеки та великих грошей

Чорним Місяцем - фіктивною кармічною розрахунковою точкою, яка символізує нашого "демона-спокусника".

"Тому краще не планувати нічого по сферах вашого радиксу, в яких в момент Молодика знаходитимуться транзитні Марс, Плутон і Чорний Місяць Зважаючи на те, що усі планети будуть директними, найефективніше складати плани та задачі, які торкнуться принципово нових ситуацій у житті", - розповіла астролог.

"Усе заплановане краще розпочинати втілювати з 7 травня. При цьому бажано сконцентруватися та проявляти найкращі якості Тельця: витримку, терпіння, працьовитість, постійність", - наголосила вона.

Також Соловйова сказала, що треба робити після настання Молодика :

варто перерахувати свої готівкові гроші та навести лад у гаманці

зробіть увечері розслаблюючий масаж - це дуже сприяє активації енергій Тельця та Венери, управительки Нового Місяця

якщо ваші побажання пов’язані з грошима, спробуйте посадити в горщик з землею насіння будь-якої рослини, при цьому думайте про фінанси. А коли посіви зійдуть, доглядайте їх, повертаючись подумки до свого наміру і візуалізуючи його, щоб поступово мрія втілилася у дійсність.

Що можна робити на Молодик (фото: Getty Images)

Ритуал на Молодик для здійснення мрій

Безпосередньо перед настанням Молодика необхідно запалити свічку і тричі за годинниковою стрілкою обійти все приміщення, освітлюючи свічкою усі кути. Потім помістить свічку у свічник, поставте її на стіл, сядьте навпроти та напишіть перелік того, чого хочете позбутися у своєму житті: згубних звичок, нестабільності, якихось рис характеру, проблем зі здоров'ям, безгрошів'я, образ, негативних думок, емоцій тощо.

Вносити до цього списку можна лише те, що стосується безпосередньо вас. Кожен пункт завершуємо словами: "Я пробачаю і відпускаю все, що сталося".

Потім спаліть аркуш з одкровенням. А попіл треба змити в унітаз, після чого прийміть душ (повністю - також помийте голову).

"Потім повернутись до столу, на якому горить свічка, і написати на аркуші список з подяками. Дякувати можна всім і за все: Вищим силам, родичам, друзям, знайомим, колегам, незнайомим (детально описати незнайомця) за те, що вважаєте за потрібне: позитивні емоції, досвід, конкретну допомогу тощо. Період, за який треба дякувати - протягом 30 днів від минулого Молодика. Повинно бути щонайменше 12 подяк", - розповіла Соловйова.

"Перегорніть аркуш на інший бік, намалюйте великий рівнобедрений трикутник на весь лист і поділити його приблизно посередині горизонтальною лінією. У нижній трапеції треба перерахувати ті матеріальні цілі, яких плануємо досягти протягом прийдешніх 30 днів. У верхньому трикутнику перерахуйте цілі свого розвитку. Угорі, над вершиною великого трикутника, пишемо свою місію (слоган) на цей період, як ми її розуміємо", - пояснила вона.

Всі перераховані дії треба розрахувати за часом таким чином, щоб завершити їх приблизно о 22:21. У час, що залишився до точної фази Молодика, покладіть аркуш трикутником з бажаннями та планами нагору перед свічкою, і, дивлячись на неї, відчуйте тепло у своєму сонячному сплетенні.

Уявіть, що з цієї точки виходять промені, які зігрівають весь світ навколо. Потрібно розслабитися, спираючись спиною на спинку стільця. У такому стані варто пробути щонайменше до 22:31.

"Далі можна займатися своїми справами або лягти спати, але до цього свічка повинна повністю вигоріти. Потім аркуш (не згинаючи!) треба вкласти в гарну книгу або журнал, який подобається. Бажано, щоб домашні про нього не знали. Він повинен зберігатись до наступного Молодика", - резюмувала астролог.