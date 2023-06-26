"Притягують, як магніт". Юна українська співачка зізналася, що її тягне до старших чоловіків

Тоді, на питання журналістів, чи все у них серйозно, 19-річна Діана сказала так: "А що лише Жадану з Соловій так можна?" Ця заява співачки про можливі стосунки з 50-річним Юрченком наробили шуму в медіа і серед представників шоу-бізнесу.

Українська співачка Діана Горбяк, більш відома під сценічним ім’ям SOWA, під час церемонії премії YUNA фліртувала з Юрком Юрченком, з яким нещодавно артистка відкатала тур.

Поки співачка не підтвердила і не спростувала можливий роман з легендарним артистом. Але в коментарі Styler SOWA зізналася: її приваблюють старші чоловіки.

Діана Горбяк (фото: instagram.com/sowa_official)

"Мені подобаються старші чоловіки, я це не приховую вже давно, це знають мої близькі та друзі. Зі зрілими чоловіками, я себе почуваю максимально комфортно", - говорить співачка.

Але для Діани важливо, "щоб ця людина протилежної статі була цікавим співрозмовником". Це не менш важлива для артистки риса характеру.

Недавно SOWA зрозуміла, що їй цікаво спілкуватися навіть з дуже зрілими чоловіками, які старші за неї "наприклад на років 20".

"Я не відчуваю цієї різниці у віці. І якщо у людині є те, що притягує як магніт, - мені байдуже, яка різниця у віці. Я людина творча, мені потрібне натхнення", - зізнається вона.

Додамо, що Діана народилася у Львові. Вона фіналістка телепроєкту "Українська пісня", учасниця фестивалю Atlas Weekend, національних відборів пісенного конкурсу Євробачення 2022 і Євробачення 2023.

SOWA - лавреатка всеукраїнських та міжнародних конкурсів та фестивалів.

Діана Горбяк (фото: instagram.com/sowa_official)

Останні пів року дівчина активно спілкується з Юрком Юрченком, з яким разом від’їздили концертний тур, куди дівчину запросив гурт Скрябін, солістом якого вважається Юрченко. Вони часто з’являються разом на людях і навіть дають спільні інтерв’ю.

SOWA і Юрко Юрченко (фото: instagram.com/sowa_official)

Під час останнього виходу у світ SOWA отримала неочікуваний романтичний подарунок від Юрченка.

Та це не все. Під час премії YUNA зірки обмінялися компліментами та SOWA отримала подарунок від Юрченка.