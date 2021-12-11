Притула разнес Бойко в прямом эфире и заставил звать сторонников ОПЗЖ защищать Украину от России

Сергей Притула назвал политическую силу Юрия Бойко и его самого агентами влияния России - страны-агрессора, и возмутился участием нардепа, сопредседателя партии "ОПЗЖ" на передаче "Свобода слова Савика Шустера", темой которой стал вопрос безопасности Украины и угроза возможного полномасштабного нападения России.

39-летний общественный деятель и ведущий подчеркнул важность консолидации общества перед лицом опасности для страны, помощь международных партнеров, но не считает, что все политики сейчас "по одной линии баррикад".

"Когда Путин пойдет широкомасштабным наступлением? Мы когда говорим о маркерах... у нас есть главный маркер - это Конституция Украины, где закреплено движение в НАТО. Поэтому это только вопрос времени, и сможем ли мы подготовиться к этому широкомасштабному наступлению", - рассказал Притула.

Он отмечает, что для отражения этой угрозы, кроме хорошего военного обеспечения ВСУ, нужна монолитность украинского общества.

"Общество ориентируется на элиты, или на тех, кто себя так называет. И я точно знаю, что в этой студии есть люди с общим знаменателем, и вне этой студии", - говорит волонтер.

В этом контексте Притула добавил, что в случае серьезной опасности нынешний и предыдущий президенты будут призывать своих сторонников об одном и том же - защищать страну от оккупантов. То же сделает и он.

"Но Юрий Бойко не обратится к своим с теми же тезисами, с которыми обратимся мы. Потому что он в этот момент, когда мы будем призывать людей к объединению и защите государства, улетит с Медведчуком к Путину и Медведеву договариваться о газе...

А почему я так говорю? А потому, что мы это уже видели и проходили. И давайте отмотаем историю до 2014 года...

Оккупация Крыма и оккупация части Донбасса. Не помните, представители какой партии становились руководителями оккупационных администраций или входили в эти оккупационные администрации? "Украинский выбор" Медведчука и "Партия регионов"", - напомнил Притула.

Шоумен назвал политсилу "ОПЗЖ" наследником и детищем "ПР": "это та пятая колонна, с которой обсуждать вопросы каких-то стратегий национальной обороны – это то же, что с коммунистами говорить о декоммунизации".

"И мы должны это осознавать, что до тех пор, пока руководители тех партий, которые себя называют оппозиционными, а правильно должны называть пророссийскими, не выйдут к своим сторонникам и не скажут им простые тезисы, что Россия - оккупант, Путин - убийца, и нам надо защищать свою страну, то консолидации тотального украинского общества не произойдет", - резюмировал Притула.

Видео: Сергей Притула высказался о политсиле Юрия Бойко и назвал агентом влияния Кремля

Как отреагировал Бойко

После слов Притулы ведущий ток-шоу Шустер призвал Бойко к микрофону, чтобы тот мог "прямо ответить" на критику и внес ясность в свою позицию относительно реакции на возможное нападение России.

Нардеп "ОПЗЖ" заверил, что "естественно ответит"... и принялся рассказывать о переговорах президентов США и РФ, о заработных платах у судей и военных (указав неверные цифры о зарплате бойцов ВСУ), но в своем спиче вообще не стал касаться поднятой темы об обращении к своим сторонникам в случае новой вражеской интервенции.

И только после нескольких повторных призывов разных гостей студии ответить таки на вопрос Притулы четко, Бойко "сдался" и заверил, что озвучит зов защищать Украину от оккупантов: "конечно будет (призыв)"...