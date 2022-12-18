Припиніть так робити! Ці речі вбивають ваші стосунки з коханими

Гармонійні стосунки вимагають щоденної роботи над ними. Якщо ж перестанете діями, вчинками і словами нагадувати коханій людині, що вона бажана, це неминуче призведе до повільної смерті взаємин. Адже без інтимної сторони, про яку гармонію може йти мова, а інтим у парі вбивають прості побутові речі

Як не можна робити, розповіли в Telegram Сексологія по-українськи.

Сидіти в туалеті з відчиненими дверима

Майже всі пари роблять це - і все ж це вбивця бажання номер один. Той, хто регулярно сідає перед своєю коханою або коханим на унітаз або мочиться з відчиненими дверима, знищує інтимність і еротизм.

Неохайний вигляд удома і перед сном

Коли партнери довго живуть разом, вони не бачать сенсу вдягати перед сном стринги чи спокусливі труси. Але це не привід відлякувати партнера зношеними ночнушками чи домашніми халатами.

Капці, що смердять

Смердючі капці аж ніяк не розпалюють пристрасть вашого партнера. Переконайтеся, що ваші капці завжди добре пахнуть.

Метеоризм і Ко

Пощадіть партнера: відмовтеся від озвучування докладних описів здуття живота та інших шлунково-кишкових проблем. Тим паче не варто підпускати, коли ви разом у ліжку...

Часниковий шлейф

Навіть якщо ви любите їсти часник і цибулю, і все це з оселедцем, враховуйте, що пристрасні поцілунки практично неможливі при смердючому диханні. Заради вашого партнера приберіть ці продукти зі щоденного раціону.