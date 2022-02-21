Принц Эндрю тайно навещает королеву Елизавету каждую ночь: названа причина
Принц Эндрю тайно посещает свою маму, королеву Елизавету II в Виндзорском замке. Он приходит к ней исключительно по ночам, чтобы избежать встречи с папарацци.
Как сообщает издание The Sun, принц Эндрю приходит к матери, чтобы получить у нее прощение.
Герцог Йорский глубоко раскаивается за то, что причинил королеве Елизавете проблемы и неудобства.
Ему стыдно за то, что матери придется потратить около 12 миллионов фунтов стерлингов на то, чтобы урегулировать секс-скандал, в который попал принц Эндрю.
По данным источников в королевской семье, Елизавета II очень тепло относится к сыну даже после скандала. Она оказывает ему моральную и финансовую поддержку.
Однако посетить мать принц Эндрю может только ночью, так как за резиденцией постоянно следят журналисты и фотографы.
"Эндрю был очень осторожен и старался держаться подальше от любых свидетелей. Он знает, что не должен высовываться. Но принц раскаивается и извиняется перед королевой за все неприятности, которые доставил ей", - утверждают источники в королевском дворце.
Принц Эндрю (фото: Getty Images)
Также принц благодарен матери за поддержку и понимает, что нанес монархии сильный удар – и моральный, и материальный.
Однако для королевы Елизаветы именно Эндрю является любимым сыном и к нему она относится с самой большой нежностью.
"Он понимает, насколько серьезным был весь этот вопрос и какой ущерб он нанес. Последнее, что он хотел сделать, это причинить любимой матери столько страданий в ее возрасте", - считают источники.
Не исключено, что принцу Эндрю вместе с семьей придется освободить свое жилье и переехать в форт Бельведер. А в его поместье въедут принц Уильям и Кейт Миддлтон.
Также принцу Эндрю рекомендуют на некоторое время уехать из Великобритании, чтобы скандал затих.
Напомним, ранее мы писали о том, что королева Елизавета лишила сына Эндрю званий и королевского покровительства из-за дела об изнасиловании.
А также рассказывали о том, что принц Эндрю урегулировал дело об изнасиловании с помощью щедрого пожертвования.