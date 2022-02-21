Принц Эндрю тайно навещает королеву Елизавету каждую ночь: названа причина

Принц Эндрю тайно посещает свою маму, королеву Елизавету II в Виндзорском замке. Он приходит к ней исключительно по ночам, чтобы избежать встречи с папарацци.

Как сообщает издание The Sun , принц Эндрю приходит к матери, чтобы получить у нее прощение.

Герцог Йорский глубоко раскаивается за то, что причинил королеве Елизавете проблемы и неудобства.

Ему стыдно за то, что матери придется потратить около 12 миллионов фунтов стерлингов на то, чтобы урегулировать секс-скандал, в который попал принц Эндрю.

По данным источников в королевской семье, Елизавета II очень тепло относится к сыну даже после скандала. Она оказывает ему моральную и финансовую поддержку.

Однако посетить мать принц Эндрю может только ночью, так как за резиденцией постоянно следят журналисты и фотографы.

"Эндрю был очень осторожен и старался держаться подальше от любых свидетелей. Он знает, что не должен высовываться. Но принц раскаивается и извиняется перед королевой за все неприятности, которые доставил ей", - утверждают источники в королевском дворце.

Принц Эндрю (фото: Getty Images)

Также принц благодарен матери за поддержку и понимает, что нанес монархии сильный удар – и моральный, и материальный.

Однако для королевы Елизаветы именно Эндрю является любимым сыном и к нему она относится с самой большой нежностью.

"Он понимает, насколько серьезным был весь этот вопрос и какой ущерб он нанес. Последнее, что он хотел сделать, это причинить любимой матери столько страданий в ее возрасте", - считают источники.

Не исключено, что принцу Эндрю вместе с семьей придется освободить свое жилье и переехать в форт Бельведер. А в его поместье въедут принц Уильям и Кейт Миддлтон.

Также принцу Эндрю рекомендуют на некоторое время уехать из Великобритании, чтобы скандал затих.