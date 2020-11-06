Принц Чарльз в Киеве: в сети появилось фото

Принц Чарльз был в Киеве в 90-е годы (фото: facebook.com. TheBritishMonarchy)

В сети показали визит принца Уэльского в Украину в 1996 году

Историки вспомнили о визите принца Чарльза в Украину в далеком 1996 году. В то время британец посещал Киев с официальным визитом. Фотография появилась на Telegram-канале "Рассекреченная история".

Снимок сделан в 1996 году. В заметке отметили, что снимок был сделан фотографом Валерием Соловьевым и хранился в фондах агентства Укринформ.

Автор фотографии опубликовал момент приветствия принцем Чарльзом дирижера военного оркестра в парке Вечной славы.

Принц Чарльз в Киеве в 1996 году (фото: t.me/ukrainehistoryunclassified)

Напомним, что британский принц Чарльз выздоровел от коронавируса и уже вышел из самоизоляции.

Сообщается, что 71-летний принц Чарльз провел семь дней на карантине в особняке в Шотландии после того, как у него был положительный тест и проявлялись легкие симптомы. После консультации с врачом он вышел из самоизоляции. Также сообщается, что у его супруги герцогини Корнуольской тест не выявил коронавирус, однако она пробудет в изоляции до конца недели.

Как мы ранее писали, Елизавета II готовится передать корону своему старшему сыну принцу Чарльзу. И произойти это может уже в апреле 2021-го.