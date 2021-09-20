В приложении "Дия" появилась новая функция: нужно только обновить
В приложении "Дия" появилась новая функция для пользователей. Воспользоваться ею смогут те, у кого смартфон работает на платформе Android.
Об этом сообщили на официальной странице "Дия" в Facebook.
Теперь пользователи смартфонов на платформе Android смогут сделать скриншот в приложении "Дия". Для этого нужно обновить свое приложение до новой версии.
"Похвастайтесь своим фото в паспорте или COVID-сертификатом в "Дие". Пусть весь мир знает, какое классное фото у вас на правах, как быстро сгенерировался COVID-сертификат, какие уведомления приходят о штрафах и так далее", - сообщили разработчики.
Они напомнили о правилах безопасности и посоветовали закрашивать номер своих документов перед публикацией.
"Совет: заботьтесь о безопасности ваших данных. Если вы публикуете, например, паспорт в stories, то не забудьте закрасить номер. Это ваши персональные данные, которым не стоит быть в открытом доступе. Это касается не только паспорта, но и других документов", - добавили разработчики приложения.
Стоит отметить, что пользователи такое обновление приняли неоднозначно. Некоторым это облегчит ситуацию с COVID-сертификатом, так как его теперь можно сохранить на телефоне или отправить при заполнении документов. Другие же пользователи считают, что такая функция сделает документы более уязвимыми.
- Невозможность сделать скрин из Дии была прекрасной защитой
- Глупые, чего вы радуетесь? Потом все ваши данные документов будут гулять по интернету
- Оу, теперь это не дыра в защите, а фича?
- Фантастические достижения. Я как понял – это так решили проблему с доступом к реестрам, чтобы пользователи наделали себе скриншотов, а то сообщение "Уууупс" всех достало.
- Очевидно, теперь появится возможность напечатать QR-код созданного в приложении Дия сертификата. Но, почему-то Дия.Подпись активировался после обновления.
Кроме того, пользователи массово жалуются на то, что не могут сгенерировать COVID-сертификаты. Как это сделать без проблем, мы рассказывали ранее.