На Прикарпатті через спалахи COVID-19 встановили карантинні блокпости (список)
В Івано-Франківській області для посилення безпеки у зв'язку зі спалахом коронавірусу встановили 16 контрольно-пропускних пунктів. Там працюють медики поліцейські, рятувальники і військові Нацгвардії.
Про це повідомляє Національна поліція Ивано-Франківської області.
На контрольно-пропускних пунктах правоохоронці й медики здійснюють контроль за дотриманням карантинних обмежень у сфері пасажирських перевезень, проводять температурний скринінг громадянам і при необхідності перевіряють документи. У разі виявлення ознак захворювання у людей їх направляють в медичні установи.
5 карантинних пунктів працюватимуть у цілодобовому режимі:
- Івано-Франківськ (автодорога Н-10, Калузьке шосе)
- Івано-Франківськ (автодорога Н-09, вул. Галицька)
- с. Черніїв (автодорога Н-09)
- с. Делятин, Надвірнянський район (автодорога Н-09);
- с. Яблуниця, Надвірнянський район (автодорога Н-09).
Ще 11 пунктів будуть працювати з 06:00 до 21:00, а саме:
- с. Драгомирчани (автодорога Н-09);
- Івано-Франківськ (автодорога Н-18, вул. Тисьменицька)
- с. Отинія, Коломийського району (автодорога Н-10);
- с. Іванівка Коломийського району (автодорога Т-0905)
- с. Мишин, Коломийського району (автодорога Р-24);
- с. Турка, Коломийського району (автодорога місцевого значення);
- с. Корнич Коломийського району (автодорога Н-10);
- с. Гвіздець, Коломийського району (автодорога Р-24);
- с. Грохолін ліс, Надвірнянського району (автодорога Н-09);
- с. Цуцилов, Надвірнянського району (автодорога Т-0906)
- смт. Ворохта Надвірнянського району (автодорога Р-24).
Крім того, правоохоронці проводять роз'яснювальну роботу з учасниками дорожнього руху, пояснюють їм про важливість дотримання карантину і закликають громадян обмежити пересування і виїжджати тільки при крайній потребі.
Карантині блокпости (фото: if.npu.gov.ua)
Як ми раніше писали, в Івано-Франківській області через спалах коронавірусу встановлюють карантинні блокпости.