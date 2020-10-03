На Прикарпатье сгорела старинная церковь: спасатели показали жуткое видео

На Прикарпатье сгорела церковь (фото: facebook.com/MNSIFR)

Пожарным удалось не допустить распространение огня на колокольню и новую церковь рядом

На Прикарпатье сгорела церковь святого Василия Великого, которую построили в 1850 году. ЧП произошло вечером 2 октября в селе Новошин в Долинском районе под Ивано-Франковском.

Деревянная церковь XIX столетия была памятником архитектуры местного значения. К ликвидации пожара были привлечены 32 пожарных на 7 единицах техники. Об этом передали в пресс-службе местного управления ГСЧС в области.

Отмечается, что на момент прибытия спасателей здание (в плане 17х9 м) было полностью охвачено огнем. Площадь пожара составляла 150 квадратных метров.

Воду для тушения пламени набирали в пруду, расположенном за 1,5 км от горящей 170-летней церкви (УГКЦ).

В ГСЧС рассказали, что благодаря оперативным действиям пожарных удалось не допустить распространение огня на здание новой церкви рядом и колокольни.

Старинная церковь сгорела полностью. В результате пожара жертв и потерпевших нет.

Спасатели опубликовали видео горящей церкви, которое доступно для просмотра в комментариях в Facebook.

В настоящее время выясняется, что стало причиной возгорания.

На Прикарпатье сгорела дотла церковь XIX века (фото: facebook.com/MNSIFR)

Напомним, ранее на Прикарпатье сгорел мужской монастырь, который был основан в 2012 году на святом месте, где находился скит иеромонаха Максима.

Как сообщалось, в Луганской области продолжается тушение масштабных пожаров, в результате которых погибли уже 8 человек.