Приходил по ночам: Седокова откровенно рассказала об отчиме-педофиле

Анна Седокова (фото: instagram.com/annasedokova)

Артистка до сих пор не может простить свою мать

Украинская певица, экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова призналась, что в детстве пережила приставания со стороны своего отчима. Она рассказала, что мужчина по ночам приходил к ней в спальню и домогался. Об этом артистка рассказала во время презентации своей книги "Я сильная. Я справлюсь", передает "СтарХит".

Как признается артистка, отношения с матерью у нее до сих пор не ладятся и все из-за отчима, который приставал к ней, когда та была еще совсем ребенком.

"Я бы вообще не обращала на него никакого внимания, если бы ночами дядя Сережа (отчим Седоковой – ред.) не приходил ко мне. Он открывал дверь в мою комнату и замирал над моей кроваткой. Сначала стоял и смотрел на меня, думая, что я сплю. Потом осторожно просовывал руку под одеяло и начинал гладить меня по голой ноге. С каждым разом забираясь все выше и выше. Я перестала спать ночами, с ужасом ждала, что вот сейчас скрипнет дверь маминой комнаты, и я услышу тяжелые шаги", – поделилась артистка.

Анна Седокова, еще будучи подростком, жаловалась своей матери на отчима. Артистка рассказала, что до сих пор не может простить свою мать из-за того, что та своевременно не вмешалась.

"Наши отношения до сих пор натянутые, я не могу ее простить. Не помог ни психолог, ни прочитанная книга "Радикальное прощение". Когда мне исполнялось 20 лет, она зачем-то привела на праздник того самого дядю Сережу. Поступок, конечно, странный", – добавила звезда.

Презентация книги "Я сильная. Я справлюсь" Анны Седоковой

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