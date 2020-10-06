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Приходив ночами: Сєдокова відверто розповіла про вітчима-педофіла

Вівторок 06 жовтня 2020 07:27
Приходив ночами: Сєдокова відверто розповіла про вітчима-педофіла
Анна Сєдокова (фото: instagram.com/annasedokova)
Автор: Анна Кисельова

Артистка досі не може пробачити свою матір

Українська співачка, екссолістка "ВІА Гри" Анна Сєдокова зізналася, що в дитинстві пережила домагання з боку свого вітчима. Вона розповіла, що чоловік уночі приходив до неї в спальню і домагався. Про це артистка розповіла під час презентації своєї книги "Я сильна. Я впораюся", передає "СтарХіт".

Як зізнається артистка, відносини з матір'ю в неї досі не ладяться і все через вітчима, який чіплявся до неї, коли та була ще зовсім дитиною.

"Я б взагалі не звертала на нього ніякої уваги, якби ночами дядько Сергій (вітчим Сєдокової – ред.) не приходив до мене. Він відкривав двері в мою кімнату і завмирав над моїм ліжечком. Спочатку стояв і дивився на мене, думаючи, що я сплю. Потім обережно просовував руку під ковдру і починав гладити мене по голій нозі. З кожним разом забираючись все вище і вище. Я перестала спати ночами, з жахом чекала, що ось зараз скрипнуть двері маминої кімнати, і я почую важкі кроки", – поділилася артистка.

Анна Сєдокова, ще будучи підлітком, скаржилася своїй матері на вітчима. Артистка розповіла, що досі не може пробачити своїй матері те, що та вчасно не втрутилася.

"Наші відносини досі натягнуті, я не можу її пробачити. Не допоміг ні психолог, ні прочитана книга "Радикальне пробачення". Коли мені виповнювалося 20 років, вона навіщось привела на свято того самого дядька Сергія. Вчинок, звичайно, дивний", – додала зірка.

Презентація книги "Я сильна. Я впораюся" Анни Седокової

Раніше ми писали, що Анна Сєдокова розкрила справжню причину поспішного весілля з коханим.

До цього ми писали, що Сєдокова дала жорстку відсіч хейтерам.

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