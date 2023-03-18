"Препарати, які чистять судини - лохотрон": лікар розкрив усю правду про бляшки в артеріях

З віком багато людей стикаються із проблемою появи бляшок у судинах. Ці холестеринові відкладення заважають нормальному кровообігу та часто стають причиною виникнення інфарктів та інсультів.

"Почистити" судини від бляшок обіцяють у рекламі багатьох фармацевтичних засобів. Про те, чи реально їх позбутись за допомогою препаратів та що треба знати про причини появи бляшок, розповів лікар Тарас Жиравецький у себе на сторінці у Facebook .

Що треба знати про бляшки у судинах

Причиною появи бляшок лікарі вважають запалення судин, яке виникає через різні фактори.

"Запалення судини призводить до руйнування її стінок і під час відновлення пошкоджень наш організм формує бляшки в місці пошкодження судини. Сама бляшка дійсно на початку складається з холестерину, бо цей спирт разом з іншими сполуками потрібен для "заклеювання дірок" у судині", - пояснює Жиравецький.

Якщо процес запалення триває надалі, то бляшка кальцинується, тобто перетворюється на справжній камінець всередині судини.

"Якщо вже бляшка в судині утворилась, ми не можемо її зменшити ліками. У нас є спроби знижувати холестерин і не дати новим бляшкам утворитись. Препаратів, які б розчинили кальциновану бляшку взагалі не існує. Тому препарати, які "чистять" судини - це простий лохотрон для тих, хто любить пити ліки і чекає на диво", - каже лікар.

Які причини запалення судин

"Спроба знизити холестерин, чи намагання не давати кальцію перетворити бляшку в камінь - це не є вплив на основну причину пошкодження судини, а саме причину запалення", - пояснює експерт.

Причини запалення судин можуть бути наступними.

Інфекції часто можуть руйнувати не тільки певні органи, але й судини. Для прикладу бактерії такі як спірохети (збудники сифілісу, бореліозу) доведено можуть впливати на стінку судин.

"Є ще безліч бактерій, які можуть прямо пошкодити стінку судини або непрямо через аутоімунний механізм запалення. Для прикладу бактерія стрептокок може уражати клапани серця, хоча вона знаходиться в мигдаликах і викликає аутоімунне захворювання - ревматизм", - каже експерт.

Грибки, паразити, віруси також можуть викликати пошкодження судин, що призведе до їх запалення.

"Аутоімунні захворювання. Простими словами, наша імунна система починає продукувати надлишок білків-антитіл, які можуть осідати на стінках судин і викликати їх пошкодження і як наслідок запалення. Тому, якщо у вас аутоімунне захворювання, у вас високі ризики утворення бляшок в судинах", - наголошує лікар.

Алергічні захворювання також можуть сприяти ураженню судин.

Порушення обміну речовин або метаболічний синдром. Переважно він виникає на фоні трьох попередніх причин і проявляється порушенням обміну у всьому організмі.

Що робити при появі бляшок у судинах

Знайшовши причину запалення, лікарі можуть запобігти утворенню нових бляшок і стабілізації старих. Традиційно призначають таблетки для зниження холестерину.

Жиравецький радить знайти спеціаліста, який комплексно дивитиметься на ваш організм і буде намагатись попередити появу бляшок не тільки таблетками для зниження холестерину, але й дивлячись на причини появи бляшок та появи високого холестерину в крові.

"Спорт, здорова їжа, антистрес - це все повинно бути завжди з вами, бо це не розв'язує проблему бляшок, але допомагає вам залишатись у формі і молодо виглядати", - каже лікар.