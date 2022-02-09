Кто представит Украину на Евровидении 2022: букмекеры назвали победителя Нацотбора
До финала Нацотбора на Евровидение 2022, который пройдет в итальянском Турине, осталось всего несколько дней, и букмекеры уже поделились прогнозом, рассказав о ставках на победителя и выделив фаворита.
Данные, как оценивают шансы украинских исполнителей - участников Национального отбора, обнародованы 9 февраля на сайте Евровидения.
Кто будет представлять Украину на Евровидении 2022
Сейчас по ставкам лидирует Alina Pash, подготовившую песню "Тіні забутих предків". Артистка набрала самый большой результат 31% по шансам, и таким образом именно ей пророчат выигрыш на отборе, финал которого состоится в субботу, 12 февраля.
Далее в рейтинге идет певица ROXOLANA с треком "Girlzzzz" - у нее 23%.
Замыкает тройку лидеров, по мнению букмекеров, группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія" (14%).
Остальные места распределились таким образом:
- Michael Soul с лирической песней "Demons" - 9%
- Группа CLOUDLESS с зажигательным треком "All Be Alright" - 7%
- Прорыв 2021-го артист Wellboy с песней "Nozzy Bossy" - 7%
- Певец Barleben с песней "Hear My Words" - 5%
- Коллектив Our Atlantic с песней "Моя любов" - 5%
Букмекеры назвали победителя украинского Нацотбора на Евровидение 2022 (фото: скрин eurovisionworld.com)
Как сообщалось ранее, недавно участницу Нацотбора Алину Паш обвинили в поездке в Крым через российскую границу. Позже певица назвала "заказухой" скандал с концертом на аннексированном полуострове.
Добавим также, перед этим Тимур Мирошниченко объяснил скандалы вокруг Нацотбора на Евровидение 2022.