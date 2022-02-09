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Кто представит Украину на Евровидении 2022: букмекеры назвали победителя Нацотбора

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Среда 09 февраля 2022 20:33
Кто представит Украину на Евровидении 2022: букмекеры назвали победителя Нацотбора Коллаж РБК-Украина: прогноз букмекеров о победителе Нацотбора на Евровидение 2022
Автор: Владимир Костырин

До финала Нацотбора на Евровидение 2022, который пройдет в итальянском Турине, осталось всего несколько дней, и букмекеры уже поделились прогнозом, рассказав о ставках на победителя и выделив фаворита.

Данные, как оценивают шансы украинских исполнителей - участников Национального отбора, обнародованы 9 февраля на сайте Евровидения.

Кто будет представлять Украину на Евровидении 2022

Сейчас по ставкам лидирует Alina Pash, подготовившую песню "Тіні забутих предків". Артистка набрала самый большой результат 31% по шансам, и таким образом именно ей пророчат выигрыш на отборе, финал которого состоится в субботу, 12 февраля.

Далее в рейтинге идет певица ROXOLANA с треком "Girlzzzz" - у нее 23%.

Замыкает тройку лидеров, по мнению букмекеров, группа Kalush Orchestra с песней "Стефанія" (14%).

Остальные места распределились таким образом:

  • Michael Soul с лирической песней "Demons" - 9%
  • Группа CLOUDLESS с зажигательным треком "All Be Alright" - 7%
  • Прорыв 2021-го артист Wellboy с песней "Nozzy Bossy" - 7%
  • Певец Barleben с песней "Hear My Words" - 5%
  • Коллектив Our Atlantic с песней "Моя любов" - 5%

Кто представит Украину на Евровидении 2022: букмекеры назвали победителя Нацотбора

Букмекеры назвали победителя украинского Нацотбора на Евровидение 2022 (фото: скрин eurovisionworld.com)

Как сообщалось ранее, недавно участницу Нацотбора Алину Паш обвинили в поездке в Крым через российскую границу. Позже певица назвала "заказухой" скандал с концертом на аннексированном полуострове.

Добавим также, перед этим Тимур Мирошниченко объяснил скандалы вокруг Нацотбора на Евровидение 2022.

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