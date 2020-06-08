Праздник 8 июня: все приметы дня, что категорически нельзя делать

Праздник 8 июня (коллаж РБК-Украина)

8 июня 2020 года украинцы почитают память апостолов Карпа и Алфея

Какой сегодня праздник. 8 июня 2020 года православная церковь вспоминает апостолов Карпа и Алфея. Об учениках известно немного, но имя Карпа упоминается во 2-м послании апостола Павла к Тимофею.

Там речь идет о пребывании апостола Карпа в Троаде, когда его схватили по доносу медника Александра. Как следует из послания, во время внезапного ареста Павел оставил у Карпа свою фелонь и книги.

Также об апостоле Kapпе упоминается в Четьи-Минеи Димитрия Ростовского и указывается, что святой пострадал от рук неверных во время правления Нерона. По другим данным, Карп мирно скончался в Берии.

Праздник 8 июня - все приметы дня

В старину рыболовы считали, что 8 июня отлично ловится карп;

Постоянное ныряние и плескание уток - к дождю;

Если рыба в этот день плещется у поверхности воды - ждите осадки.

Рой комаров - к солнечной погоде;

На Карпа в дом приглашали печника, чтобы проверить и поправить при необходимости печь, поскольку они имели славу людей, сталкивающихся с нечистой силой;

Праздник 8 июня - все запреты дня

Сегодня лучше не работать. День Карпа считается продолжением Троицы, а по большим праздникам работать нельзя;

Не рекомендуется заниматься домашними делами;

Под запретом и работы в саду и огороде;

Нельзя мести пол, иначе вместе с сором можно вымести из дома радость;

Никому не отказывайте в гостеприимстве, иначе весь год деньги водиться не будут;

Не обижайте животных.

Напомним, ранее мы писали о том, что стали известны все выходные дни в Украине в июне 2020 года.

А также рассказывали о том, в какие дни в июне категорически нельзя заниматься работой в саду и огороде.

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Автор: Дарья Яновская