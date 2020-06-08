Праздник 8 июня: все приметы дня, что категорически нельзя делать

8 июня 2020 года украинцы почитают память апостолов Карпа и Алфея
Какой сегодня праздник. 8 июня 2020 года православная церковь вспоминает апостолов Карпа и Алфея. Об учениках известно немного, но имя Карпа упоминается во 2-м послании апостола Павла к Тимофею.
Там речь идет о пребывании апостола Карпа в Троаде, когда его схватили по доносу медника Александра. Как следует из послания, во время внезапного ареста Павел оставил у Карпа свою фелонь и книги.
Также об апостоле Kapпе упоминается в Четьи-Минеи Димитрия Ростовского и указывается, что святой пострадал от рук неверных во время правления Нерона. По другим данным, Карп мирно скончался в Берии.
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Автор: Дарья Яновская