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Праздник 6 ноября: что сегодня нельзя делать, важные приметы

STYLERЖизнь    06.11.2019 - 06:01
Праздник 6 ноября: что сегодня нельзя делать, важные приметы
Чтот нельзя делать 6 ноября (Коллаж РБК-Украина)

6 ноября 2019 года христиане молятся иконе Божьей матери "Всех Скорбящих Радость"

Какой сегодня праздник. 6 ноября 2019 года христиане в церкви молятся иконе Божьей Матери "Всех Скорбящих Радость". На иконе нарисована Богоматерь, возле которой стоят больные люди и ангелы, а она совершает благие поступки. В 1688 году икона впервые названа чудотворной. Также в этот день православные отмечают день памяти святителя Афанасия, патриарха Цареградского.

Праздник 6 ноября: что сегодня нельзя делать, важные приметы
Икона Божьей матери считается чудотворной (фото из открытых источников)

Святитель Афанасий I (в миру Алексий), патриарх Константинопольский, родился в Адрианополе (нынешняя территория Турции). В юности он поверил в Бога и ушел из дома в Фессалоники, где принял монастырский постриг под именем Акакий.

На Руси 6 ноября называли "день Афанасия", "Афанасий", "русский светец".

С этого дня начинались зимние посиделки девушек. Девушки ткали, пряли при свете лучины, которую ставили в специальное укрепление – светец. Отсюда и пошло название праздника. А чтобы работа шла быстрее и не было скучно, развлекали себя пением и страшными историями. Собирались обычно каждый вечер, кроме канунов больших праздников и суббот.

Праздник 6 ноября: что сегодня нельзя делать, важные приметы6 ноября 2019 года - Афанасьев день (фото из открытых источников)

Приметы этого дня

  • Если в это день вы услышите, как поет сверчок, то скоро в доме может кто-то умереть.
  • Нечаянно зеркало разбить 6 ноября – жди несчастья.
  • Белая собака следует за человеком – жизнь его будет счастливой, богатой и беззаботной в течение всего следующего года 6 ноября все колдовские обряды и заговоры обладают удвоенной силой.
  • Лучина трещит – к морозу.
  • В этот день магические обряды обладают удвоенной силой.
  • Если в доме завелись тараканы, и вы никак не можете от них избавиться, то сделайте так. В этот день нужно разбросать по дому отраву от насекомых, а также поймать несколько тараканов и вынести их из дома. После этого представители отряда тараканообразных не будут вас беспокоить долгое время.

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