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Праздник 29 февраля: главные табу этого дня и приметы

STYLERЖизнь    29.02.2020 - 07:01
Праздник 29 февраля: главные табу этого дня и приметы
Праздник 29 февраля (Коллаж РБК-Украина)

День 29 февраля считался очень тяжелым и опасным

Какой сегодня праздник. 29 февраля 2020 года наши предки называли Касьянов день. Такой день выпадает раз в четыре года. Високосный год всегда считался сложным, он несет с собой испытания. И этот нестандартный, новый день високосного года 29 февраля имеет свои приметы, суеверия и опасения.

Касьян получил наказание от Бога за свое высокомерное поведение и эгоизм. Это произошло в древние времена. Николай Чудотворец и Касьян путешествовали вместе и заметили на дороге большую яму с грязью и в ней человека с телегой. Этот человек попросил их о помощи - вытащить его телегу из грязи. Николай Чудотворец сразу же принялся помогать, в то время как Касьян отказал путнику о помощи из-за того, что не хотел испачкать свою одежду. Бог прогневался за такой поступок на Касьяна и не дал ему возможности в календаре иметь свой день каждый год, а только раз в четыре года.

Праздник 29 февраля: главные табу этого дня и приметы

Святой Касьян (фото из открытых источников)

Также наши предки верили, что Касьян был некогда ангелом и предал Господа. За это каждые три года ангелы били его молотами по лбу, а на четвертый год он мог отдохнуть от этого наказания.

День 29 февраля считался очень тяжелым и опасным, когда темные силы выходили в мир и могли причинить людям вред. Поэтому в этот день никаких дел не делали, потому что они все равно не принесут пользы, а также могут принести вред и нехорошие последствия. Особенно опасным считалось время до Солнечного восхода, поэтому в этот единственный день в году рекомендовали спать до обеда.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя заключать договоры и сделки – они будут неудачными.
  • Нельзя давать деньги в долг, чтобы не навлечь беду на свой дом.
  • В этот день нельзя выходить на улицу, чтобы не прогневить небеса
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