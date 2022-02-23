Праздник 23 февраля: самые важные приметы и запреты дня, кто именинник

23 февраля православный мир отмечает день святого Харалампия - епископа в Магнисии, которому на момент мученичества было 113 лет.

Все приметы и запреты, а также у кого именины в этот день, читайте в материале Styler.

История гласит, что, несмотря на преклонный возраст, святой Харалампий был подвергнут безжалостным истязаниям. Его тело драли железными крюками и сдирали кожу.

Своим мучителям святой лишь отвечал: "Спасибо, братие, за то, что ободрали мое старое тело и обновили мою душу для новой и вечной жизни". Согласно его жизнеописанию, по стойкости, с которой он переносил мучения, два воина, Порфирий и Вапт, открыто исповедовали Христову веру, за что немедленно были усечены мечами. Три женщины, наблюдавших страдания Харалампия, начали прославлять Христа, за что также были вскоре убиты.

Во время очередных пыток плечо мучителя будто отсекли мечом, а когда он плюнул в лицо святому - его голова развернулась внезапно лицом назад. Испугавшись, он стал просить о пощаде, после чего был исцелен святым и стал христианином.

Приговорённый к смерти и препровожденный к месту казни, Харалампий молился, чтобы в том месте, где упокоются его мощи, никто не страдал бы от голода или болезней. Помолившись, святой предал душу Богу прежде того, как меч палача коснулся его шеи.

С тех времен Харалампия почитают в народе как хранителя от внезапной смерти без покаяния, как покровителя домашних животных, защитника урожая. Ему молятся также о благосостоянии и избавлении от голода.

Главные приметы этого дня

Вороны начали садиться на самые верхние ветки деревьев и чистяться – жди снегопад;

Снег свешивается с крыши – жди урожай хлеба;

Если в этот день стужа, то не нужно ее бояться, она будет недолгой;

В этот день необходимо молиться святому Харлампию, он сможет защитить вас от неожиданной смерти без покаяния;

Если начать 23 февраля лечить серьезный недуг – он пройдет сразу же;

Что нельзя делать в эту дату

Мужчинам в этот день нежелательно работать, говорят, что дела все равно не будет;

23 февраля запрещается дарить ножи и часы – сулит скорое расставание.

Именины отмечают Анна, Валентина, Галина и Антон. Поздравьте этих людей с днем ангела, им будет очень приятно.