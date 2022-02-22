Праздник 22 февраля: что сегодня запрещено делать, у кого именины

Все приметы и запреты, а также у кого именины в этот день, читайте в материале Styler.

Наши предки называли этот день "Панкратий-лапотник", так как люди плели лапти из льна.

Информации о Панкратие Печерском к нашему времени сохранилось очень мало. Известно, что он прославился благодаря своей сильной вере в Бога и верности. И за это Господь наградил святого даром чудотворца. Панкратий помогал бедным, оказывал помощь нуждающимся и исцелял больных.

Святой Никита веровал в Христа такжеу Он отказался от всех почестей, званий и жил в очень скромных условиях. Как и многие другие последователи Христа, святой пострадал от гонений еретиков. Никита лишился дома и долгое время странствовал по стране. У святого был дар чудотворца – он исцелял больных, помогал людям, наставлял их на путь истинный.

Главные приметы этого дня:

Если в этот день мороз ударит - зима продлится еще долго.

Снег на деревьях налипает и лес шумит - скоро будет тепло.

Багряный закат - ждите снегопада.

Увидеть на еловой ветке рябчика - будет холодно.

Стекла в доме запотели - ждите оттепели.

Свинья визжит и беспокойно себя ведет - быть ненастью.

Если на ветвях деревья много снега - будет урожай.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.

Рекомендуется вечером не выходить из дома, ведь недоброжелатели могут вас сглазить.

Нельзя выносить из дома мусор в этот день

Именины сегодня отмечают: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр. Поздравьте этих людей с днем ангела!