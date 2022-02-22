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Праздник 22 февраля: что сегодня запрещено делать, у кого именины

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Вторник 22 февраля 2022 05:24
Праздник 22 февраля: что сегодня запрещено делать, у кого именины Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

22 февраля православный мир вспоминает святых Панкратия и Никиту.

Все приметы и запреты, а также у кого именины в этот день, читайте в материале Styler.

Наши предки называли этот день "Панкратий-лапотник", так как люди плели лапти из льна.

Информации о Панкратие Печерском к нашему времени сохранилось очень мало. Известно, что он прославился благодаря своей сильной вере в Бога и верности. И за это Господь наградил святого даром чудотворца. Панкратий помогал бедным, оказывал помощь нуждающимся и исцелял больных.

Святой Никита веровал в Христа такжеу Он отказался от всех почестей, званий и жил в очень скромных условиях. Как и многие другие последователи Христа, святой пострадал от гонений еретиков. Никита лишился дома и долгое время странствовал по стране. У святого был дар чудотворца – он исцелял больных, помогал людям, наставлял их на путь истинный.

Главные приметы этого дня:

  • Если в этот день мороз ударит - зима продлится еще долго.
  • Снег на деревьях налипает и лес шумит - скоро будет тепло.
  • Багряный закат - ждите снегопада.
  • Увидеть на еловой ветке рябчика - будет холодно.
  • Стекла в доме запотели - ждите оттепели.
  • Свинья визжит и беспокойно себя ведет - быть ненастью.
  • Если на ветвях деревья много снега - будет урожай.

Что нельзя делать в этот день

  • Сегодня запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.
  • Рекомендуется вечером не выходить из дома, ведь недоброжелатели могут вас сглазить.
  • Нельзя выносить из дома мусор в этот день

Именины сегодня отмечают: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр. Поздравьте этих людей с днем ангела!

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