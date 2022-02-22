Праздник 22 февраля: что сегодня запрещено делать, у кого именины
22 февраля православный мир вспоминает святых Панкратия и Никиту.
Все приметы и запреты, а также у кого именины в этот день, читайте в материале Styler.
Наши предки называли этот день "Панкратий-лапотник", так как люди плели лапти из льна.
Информации о Панкратие Печерском к нашему времени сохранилось очень мало. Известно, что он прославился благодаря своей сильной вере в Бога и верности. И за это Господь наградил святого даром чудотворца. Панкратий помогал бедным, оказывал помощь нуждающимся и исцелял больных.
Святой Никита веровал в Христа такжеу Он отказался от всех почестей, званий и жил в очень скромных условиях. Как и многие другие последователи Христа, святой пострадал от гонений еретиков. Никита лишился дома и долгое время странствовал по стране. У святого был дар чудотворца – он исцелял больных, помогал людям, наставлял их на путь истинный.
Главные приметы этого дня:
- Если в этот день мороз ударит - зима продлится еще долго.
- Снег на деревьях налипает и лес шумит - скоро будет тепло.
- Багряный закат - ждите снегопада.
- Увидеть на еловой ветке рябчика - будет холодно.
- Стекла в доме запотели - ждите оттепели.
- Свинья визжит и беспокойно себя ведет - быть ненастью.
- Если на ветвях деревья много снега - будет урожай.
Что нельзя делать в этот день
- Сегодня запрещается ругаться, скандалить и употреблять плохие слова.
- Рекомендуется вечером не выходить из дома, ведь недоброжелатели могут вас сглазить.
- Нельзя выносить из дома мусор в этот день
Именины сегодня отмечают: Василий, Геннадий, Иван, Иннокентий, Петр. Поздравьте этих людей с днем ангела!
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