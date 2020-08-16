Праздник 16 августа: что запрещено делать сегодня, главные приметы дня
Воскресенье 16 августа 2020 06:34
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Праздник 16 августа - что можно и нельзя делать (коллаж: РБК-Украина)
16 августа чтят память Исаакия Далматского
Какой сегодня праздник. 16 августа украинцы отмечают день преподобного Исаакия Далматского. Монах-отшельник считается первым игуменом обители Далматской в предместье Константинополя.
О монахе мало что известно. Есть сведения, что он в свое время дерзновенно отговаривал римского императора Валента от арианской ереси и предсказал ему гибель. Сам же скончался в 383 году.
Мощи его сначала были в Церкви святого Стефана, соседней с монастырем Далматским, затем их перенесли в Храм Всех Святых. В его честь со временем был построен грандиозный Исаакиевский собор.
16 августа - приметы и традиции дня
- Если наступило 16 августа - пора собирать лесные орехи.
- Дождь пошел - непогода продлится еще несколько дней.
- Сильный и прохладный ветер - жди суровой зимы.
Приметы на 16 августа:
- Какой Исаакий - таков и октябрь.
- Сильный ветер - к холодной зиме.
- Если сегодня идет дождь - завтра жди солнца.
16 августа - запреты дня
- Сегодня не рекомендуется заметать в доме - можно вымести свое счастье и богатство.
- В этот день не отказывайте тем, кто нуждается в финансовой помощи.
Ранее мы писали о том, что можно и нельзя есть в день Успенского поста.
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