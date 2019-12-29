Красная икра к Новому году: украинцев предупредили о суррогате

Красную икру нужно выбирать правильно (фото: pixabay.com)

Новогодний деликатес стоит выбирать очень тщательно, чтобы не попасть на подделку

Как выбрать красную икру к новогоднему столу? Для того, чтобы не попасть на подделку и некачественный продукт, стоит прислушаться к советам экспертов. Как известно, сейчас в Украине цена за 100 грамм этого деликатеса стартует от 100 гривен. Один из продавцов магазина уверяет, что в этом году цены на такой ходовой новогодний продукт значительно упали.

Перед тем, как купить икру - присмотритесь к упаковке, она должна быть цельной и неповрежденной. Номер партии и дата производства должны быть нанесены лазером. Икра должна сберегаться при температуре от -2 градусов до -4.

Старайтесь не покупать икру российского производства, так как импорт из страны-агрессора официально запрещен и вы можете попасть на подделку.

Как выбрать красную икру к новогоднему столу (ТСН)

Разница в цене различных видов икры объясняется не отличием их питательных и вкусовых свойств (они примерно одинаковы), а прежде всего сложностью их добычи. Например, черная икра дороже красной только из-за того, что ее в природе меньше. Осетровые труднее добываются, и икру они могут давать только раз в 10 лет. А золотистая царская икра (имеет янтарный цвет) добывается из осетровых старше 60 лет.

Ну и в заключение статистика, которая должна нас настораживать. 60% икры – нелегального или сомнительного производства. Поэтому постарайтесь покупать действительно качественный продукт.