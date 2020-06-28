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Когда появится вакцина от COVID-19 в Украине: названа дата

STYLERЖизнь    28.06.2020 - 08:41
Когда появится вакцина от COVID-19 в Украине: названа дата
Коронавирус 2020 (фото: РБК-Украина)

Ляшко готов публично испытать на себе вакцину

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что при положительном исходе вакцина от коронавируса в Украине появится в марте 2021 года. Соответствующее видео опубликовано на YouTube-канале Алеси Боцман.

По словам Виктора Ляшко, на данном этапе речь идет лишь о третьей фазе клинических испытаний препарата, когда вакцина может быть исследована на добровольцах.

"В Украине также рассматривается возможность проведения третьей клинической стадии исследований... Я говорил и буду говорить, что, когда она будет испытываться, я буду одним из первых добровольцев", - прокомментировал санитарный врач Украины.

Виктор Ляшко уверен, что вакцина будет качественной и подарит надежду на жизнь без потребности в комплексе ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий.

В Украине на данный момент также разрабатываются препараты, которые уменьшают летальность новой болезни. В стране уже зарегистрированы исследования четырех подобных лекарств.

Важно понимать, что минимальный срок выхода вакцины на рынок от начала испытаний - 18 месяцев. При лучшем исходе медицинский препарат появится следующей весной.

Коронавирус 2020 - когда в Украине появится вакцина

Напомним, что эксперты назвали эпицентры COVID-19 в Украине.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины Коронавирус
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