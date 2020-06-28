Коли з'явиться вакцина від COVID-19 в Україні: названа дата

Коронавірус 2020 (фото: РБК-Україна)

Ляшко готовий публічно випробувати на собі вакцину

Заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що при позитивному результаті вакцина від коронавірусу в Україні з'явиться у березні 2021 року. Відповідне відео опубліковано на YouTube-каналі Олесі Боцман.

За словами Віктора Ляшка, на даному етапі мова йде лише про третю фазу клінічних випробувань препарату, коли вакцина може бути досліджена на добровольцях.

"В Україні також розглядається можливість проведення третьої клінічної стадії досліджень... Я говорив і буду говорити, що, коли вона буде випробовуватися, я буду одним з перших добровольців", - прокоментував санітарний лікар України.

Віктор Ляшко впевнений, що вакцина буде якісною і подарує надію на життя без потреби в комплексі обмежувальних протиепідемічних та режимних заходів.

В Україні на даний момент також розробляються препарати, які зменшують летальність нової хвороби. В країні вже зареєстровані дослідження чотирьох подібних ліків.

Важливо розуміти, що мінімальний термін виходу вакцини на ринок від початку випробувань - 18 місяців. При найкращому результаті медичний препарат з'явиться наступної весни.

Коронавірус 2020 - коли в Україні з'явиться вакцина

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Автор: Дарья Русина