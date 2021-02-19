Появились детали загадочной гибели украинки в Египте

На египетском курорте при подводном погружении на глазах у мужа погибла украинка. Сейчас выяснились подробности смерти женщины из Ровно. По предварительной причине у нее случился сердечный приступ.

Трагедия произошла в Египте 13 февраля. Украинке было 65 лет. В пресс-службе МИД сообщили, что гроб с телом жительницы Ровно доставят 19 февраля, в аэропорт Львова. Посольство Украины в Египте обеспечивает консульское сопровождение этого дела. Самолет должен прибыть в 20:35 по киевскому времени.

Точных деталей смерти в ведомстве не разглашают, ссылаясь на личные данные. По данным издания, причиной смерти украинки мог стать сердечный приступ, который случился с ней в воде.

Как произошла смерть украинки в Египте

Супруги решили заняться снорклингом - это погружение в воду с маской, трубкой и ластами.

Женщина плавала под водой с супругом, а потом исчезла. Мужчина сразу же вызвал спасателей, но женщину спасти не удалось. На данный момент это все детали произошедшего на курорте.