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Повторный карантин в Европе вводить не будут: заявление ВОЗ

Пятница 21 августа 2020 08:34
Повторный карантин в Европе вводить не будут: заявление ВОЗ
Карантин (фото: freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В ВОЗ считают, что Европа сможет противостоять коронавирусу без карантина

Всемирная организация здравоохранения считает, что даже при увеличении инфицированных COVID-19 в Европе нет смысла вводить повторный карантин.

Об этом 20 августа заявил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюґе. По словам Клюґе, за последние несколько месяцев европейские страны получили большой опыт борьбы с последующим распространением коронавируса, и теперь они значительно лучше подготовлены, чем в начале пандемии COVID-19.

"Сейчас мы находимся в гораздо лучшем состоянии для того, чтобы ликвидировать локальные очаги инфекции", - цитирует представителя организации DW.

По словам представителя организации, Европа сможет противостоять вирусу без локдауна.

"Мы способны противодействовать вирусу и одновременно поддерживать работу экономики и образовательной систем. Теперь для нас февраль не повторится. Ведь нам известно, как можно бороться с вирусом так, чтобы не наносить вред обществу", - заявил представитель международной организации.

Отметим, что эффективными мерами борьбы с инфекцией ВОЗ считает соблюдение социальной дистанции и ликвидации отдельных случаев заболевания. Также является очень важным эффективное отслеживание контактов заболевших.

Как мы ранее сообщали, Европейское отделение Всемирной организации здравоохранения начало переговоры с Российской Федерацией для получения более подробной информации о недавно одобренной экспериментальной вакцине от коронавируса.

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