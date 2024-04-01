Потужний "двигун": чи дійсно сміх може вилікувати від усього

Сміх є нормальною та природною фізіологічною реакцією. Однак, часто можна почути, що сміх діє на організм, як ліки. Варто знати, чи дійсно це так.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт медичної спільноти " Бережи себе ".

Під час сміху працює мозок

Психолог Беата Надь розповіла, що еволюційно сміх є сигналом - "все гаразд, можна розслабитися".

З погляду неврології це доволі складний процес, в якому залучено багато різних частин мозку. Коли ми сміємося або навіть просто спостерігаємо, як хтось сміється, ми активуємо моторну кору головного мозку, яка відповідає за рух.

Сміх збільшує споживання повітря, насиченого киснем, і покращує кровообіг, стимулює серце, легені та м’язи. До мозку, відповідно, потрапляє кров, більш насичена киснем. Це може покращити його здоров’я, зокрема: зменшити ризик когнітивних розладів, як-от хвороби Альцгеймера, погіршення пам’яті та депресії.

Також більше сміху в індивідуальному та соціальному середовищі пов’язано зі зниженим ризиком деменції.

Навіть короткотривалий сміх під час робочого дня може допомогти людині мислити більш чітко й творчо. Кілька хвилин на перегляд смішних мемів, обмін жартами з колегами можуть допомогти покращити когнітивні функції й збільшити продуктивність.

Сміх сприяє гарному настрою

Сміх є потужним "двигуном" для утворення в мозку ендорфінів - природних сполук, які сприяють гарному самопочуттю, покращують настрій, зменшують тривогу й стрес загалом, знімають біль.

Сміх допомагає впоратись зі стресом: зменшується частота серцевих скорочень, артеріальний тиск, напруга м’язів тощо. З часом у людини, яка сміялась, може навіть знизитися рівень "гормону стресу" - кортизолу.

Експерт зазначила, що ендорфіни, які виділяються під час сміху, також сприймаються цими рецепторами. Це означає, що сміх здатен викликати ейфорію.

Вона розповіла, чому сміх здається таким "заразним". Поширення вивільнення ендорфінів у групах сприяє почуттю єдності та безпеки.

Сміх є ключовим фактором для формування соціальних зв’язків. Користуйтеся емоційними, психічними та фізичними перевагами сміху.

Психолог додала, що веселощі щодня не можуть вилікувати хвороби, проте сміх однозначно корисно впливає на здоров‘я й може бути гарною профілактикою багатьох хвороб та доповненням до основних методів їх лікування.