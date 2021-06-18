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Потеря обоняния при COVID-19: ученые указали на последствия для мозга

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Пятница 18 июня 2021 21:53
Потеря обоняния при COVID-19: ученые указали на последствия для мозга Коллаж РБК-Украина: коронавирус негативно влияет на мозг
Автор: Тетяна Самарук

Ученые заявили о потенциальной опасности коронавируса для тканей мозга.

Об этом сообщает американский телеканал CNBC.

По словам доктора медицины Скотта Готлиба, который работает в компании Pfizer, является производителем вакцин против Covid-19, он визуализировав мозг до и после коронавірусної инфекции. Также проведенный исследователями эксперимент показал определенную потерю мозговой ткани, которая может иметь долгосрочные последствия.

Кроме того, соответствующее разрушение мозговой ткани объясняет, почему пациенты с Covid теряют обоняние.

"Уменьшение количества ткани произошло в областях мозга, которые расположены вблизи мест, ответственных за запах. Это свидетельствует о том, что потеря запаха - это лишь эффект более первичного процесса”, - говорит медик.

Также доктор добавил, что симптомы этого процесса, такие как потеря обоняния, могут миновать, но ткань больше никогда не восстановится, если она действительно была уничтожена в результате действия вируса.

Потеря обоняния при коронавирусе

Потеря обоняния стала ярким симптомом болезни COVID — 19, поэтому теперь спрашивать у кого-то не исчез ли обоняние или вкус, нюхать ли все вокруг дома в случае появления других симптомов, - вполне нормально.

Казалось бы, потерять обоняние не так уж и страшно. Это выглядит пустяком, особенно если сравнить с высокой температурой, сильным кашлем или убийственной слабостью, которые может вызвать COVID-19. Впрочем, это совсем не так. Потеря способности чувствовать запахи, а вместе с тем и вкусы, может сильно ухудшать качество жизни из — за нехватки ощущений и даже возможности наслаждаться едой.

Ранее мы сообщали, что в Британии рассказали об эффективности COVID-вакцин против штамма "Дельта".

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