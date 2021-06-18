Втрата нюху при COVID-19: вчені вказали на наслідки для мозку

За словами доктора медицини Скота Готліба, який працює в компанії Pfizer, що є виробником вакцин проти Covid-19, він візуалізував мозок до і після коронавірусної інфекції. Також проведений дослідниками експеримент показав певну втрату мозкової тканини, яка може мати довгострокові наслідки.

Крім того, відповідне руйнування мозкової тканини пояснює, чому пацієнти з Covid втрачають нюх.

″Зменшення кількості тканини сталося в областях мозку, які розташовані поблизу місць, відповідальних за запах. Це свідчить про те, що втрата запаху - це лише ефект більш первинного процесу”, - каже медик.

Також доктор додав, що симптоми цього процесу, як-от втрата нюху, можуть минути, але тканина більше ніколи не відновиться, якщо вона справді була знищена в результаті дії вірусу.

Втрата нюху при коронавірусі

Втрата нюху стала яскравим симптомом хвороби COVID-19, тож тепер питати у когось чи не зник нюх або смак, чи нюхати все навколо вдома у разі появи інших симптомів, — цілком нормально.



Здавалося б, втратити нюх не так вже й страшно. Це виглядає дрібницею, особливо якщо порівняти з високою температурою, сильним кашлем чи вбивчою слабкістю, які може спричинити COVID-19. Утім, це зовсім не так. Втрата здатності відчувати запахи, а разом з тим й смаки, може сильно погіршувати якість життя — через брак відчуттів та навіть можливості насолоджуватися їжею.