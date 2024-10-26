Постраждалі внаслідок авіаударів по Запоріжжю у вересні 2024 року отримують допомогу від Фонду Ахметова

Наприкінці вересня цього року ворог здійснив жорстокі авіаобстріли житлових кварталів Запоріжжя. Фонд Ріната Ахметова передав до "Зеленого центру Метінвест" продуктові набори для постраждалих внаслідок цих терактів. Отримати їх можна до 31 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба фонду.

Гуманітарна допомога призначена для людей, які:

— постраждали внаслідок ворожих атак по місту з 22.09 до 01.10.2024,

— зафіксували наслідки цих обстрілів у Департаменті соціального захисту м. Запоріжжя.

Також Фонд Ахметова готовий надати інші види допомоги постраждалим внаслідок цих атак: йдеться про лікування, реабілітацію, психологічну допомогу.

З 2014 року фонд передав для мешканців України 13 млн продуктових наборів. Допомога надається в рамках програми "Рінат Ахметов — Порятунок життів2.

За консультацією щодо умов отримання допомоги звертайтеся на безкоштовну гарячу лінію фонду 0 (800) 509 001 (лінія працює з понеділка по п’ятницю) або пишіть в месенджер фонду http://m.me/AkhmetovFDU