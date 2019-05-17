Уволили и хотели избить: сын погибшего АТОшника оклеветал маршрутчика

Сын погибшего бойца АТО оклеветал водителя маршрутки (фото: коллаж РБК-Украина)

Несовершеннолетний парень сказал неправду, чтобы избежать наказания дома

Сын погибшего бойца АТО придумал историю о том, что водитель маршрутки высадил его посреди леса под Киевом, чтобы оправдать свое позднее возвращение домой. Об этом написал украинский военный и общественный деятель Станислав Краснов на своей странице в Facebook.

Водителя маршрутки Ирпень-Киев уволили с работы и целый день унижали, потому что он якобы высадил из маршрутки посреди маршрута сына погибшего военнослужащего. Из-за натиска толпы АТОшников водитель попал в больницу.

Сообщения об этой истории набирали десятки тысяч репостов. Оказалось, что несовершеннолетний парень просто пил до часу ночи, а заявившись домой, чтобы не получить нагоняй от матери придумал историю. При этом в маршрутке его даже не было.

Водитель маршрутки (фото: facebook.com/Krasnov.Stanislav)

Когда полиция вызвала водителя, который в то время был на маршруте согласно журналу, он своей вины не признал. АТОшники хотели его избить, но директор филиала перевозчиков его защитил. Сейчас водитель находиться в больнице и у него проблемы со здоровьем.

Мама парня написала в Facebook извинения перед водителем и фирмой-перевозчиком на 420 маршруте. Кроме того, она сообщила, что ее сын компенсирует пострадавшему водителю моральный ущерб и будет бесплатно помогать ему на маршруте.

Стоит отметить, что реакция людей на непредставление маршрутчиками льготного проезда ветеранам, всегда обостренная. Поскольку такие случаи происходят довольно часто.

Напомним, что в Житомире водитель вытолкал из маршрутки инвалида, потому что тот хотел проехать бесплатно.

Ранее сообщалось о том, что Киеве зверски напали на подростка-инвалида из-за льготного проезда.