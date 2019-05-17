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Звільнили і хотіли побити: син загиблого АТОвця обмовив маршрутника

STYLERЖиття    17.05.2019 - 18:15
Звільнили і хотіли побити: син загиблого АТОвця обмовив маршрутника
Син загиблого бійця АТО обмовив водія маршрутки (фото: колаж РБК-Україна)

Неповнолітній хлопець сказав неправду, щоб уникнути покарання вдома

Син загиблого бійця АТО придумав історію про те, що водій маршрутки висадив його посеред лісу під Києвом, щоб виправдати своє пізнє повернення додому. Про це написав український військовий і громадський діяч Станіслав Краснов на своїй сторінці в Facebook.

Водія маршрутки Ірпінь-Київ звільнили з роботи і цілий день принижували, бо він нібито висадив з маршрутки посеред маршруту сина загиблого військовослужбовця. Через натиск натовпу АТОвця водій потрапив до лікарні.

Повідомлення про цю історію набирали десятки тисяч репостів. Виявилося, що неповнолітній хлопець просто пив до першої години ночі, а заявившись додому, щоб не отримати прочухана від матері придумав історію. При цьому в маршрутці його навіть не було.

Звільнили і хотіли побити: син загиблого АТОвця обмовив маршрутника

Водій маршрутки (фото: facebook.com/Krasnov.Stanislav)

Коли поліція викликала водія, який в той час був на маршруті згідно журналу, він своєї вини не визнав. АТОвці хотіли його побити, але директор філії перевізників його захистив. Зараз водій перебувати в лікарні і у нього проблеми зі здоров'ям.

Мама хлопця написала в Facebook вибачення перед водієм і фірмою-перевізником на маршруті 420. Крім того, вона повідомила, що її син компенсує потерпілому водієві моральну шкоду і буде безкоштовно допомагати йому на маршруті.

Варто зазначити, що реакція людей на ненадання маршрутниками пільгового проїзду ветеранам, завжди загострена. Оскільки такі випадки трапляються досить часто.

Нагадаємо, що у Житомирі водій виштовхав з маршрутки інваліда, тому що той хотів проїхати безкоштовно.

Раніше повідомлялося про те, що Київі звірячому напали на підлітка-інваліда через пільговий проїзд.

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