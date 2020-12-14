Постковидный синдром: врач назвала симптомы, и как его лечить

Коронавирус вызывает "постковидный" синдром (коллаж: РБК-Украина)

Украинский врач рассказала про так называемый "постковидный синдром" - остаточные явления после перенесенного коронавируса, которые еще долгое время не дают жить полноценно.

Что такое постковидный сидром и как с ним справиться рассказала в Facebook Светлана Куницина, врач-инфекционист из Кривого Рога.

Исходя из результатов некоторых исследований, до 80% людей страдают последствиями коронавируса еще в течение нескольких месяцев. Такое явление называют "постковидный синдом" или же "длительный ковид".

Причем даже те, кто перенес коронавирус в легкой форме, рискуют получить осложнения. В частности Американский Центр по контролю и профилактике заболеваний после исследований выяснил, что треть таких пациентов еще 2-3 недели возвращаются к той норме здоровья, которая была до болезни. А те, кто болел в тяжелой форме, могут возвращаться к норме месяцами.

И чем старше человек, чем больше у него хронических болезней, тем сложнее восстановление.

Эксперты выделяют три группы симптомов постковидного синдрома - от наиболее до наименее распространенных.

Чаще всего на "длительный ковид" могут указывать:

усталость;

кашель;

боль в груди;

боль в суставах;

одышка.

Реже встречаются такие признаки:

трудности с концентрацией внимания ("туман в голове");

депрессия;

боль в мышцах;

головная боль;

периодическая лихорадка;

учащенное сердцебиение.

Более серьезные, но менее распространенные симптомы:

воспаление сердечной мышцы;

нарушение функции легких;

острое поражение почек;

сыпь, выпадение волос;

проблемы с обонянием и вкусом;

проблемы со сном;

депрессия, тревога, изменение настроения.

Инфекционист говорит, что такие симптомы нельзя игнорировать, даже если анализы говорят, что вы в норме. Так как не исключено, что COVID-19 спровоцировал аутоиммунные или хронические заболевания.

Для того, чтобы контролировать свое состояние после выздоровления в ВОЗ даже выпустили специальную инструкцию по самостоятельной реабилитации.

1. Контроль затрудненного дыхания

После выписки из больницы может сохраняться чувство нехватки воздуха. Причем часто - это больше психологическое состояние. Врачи советуют сохранять спокойствие, активнее двигаться, выполнять дыхательную гимнастику.

2. Физические нагрузки

Упражнения для восстановления легких выполнять нужно, но при этом нельзя себя сильно загружать.

3. Восстановление голоса

У человека, переболевшего коронавирусом, может пропасть голос. При возможности старайтесь "разговориться" - делайте это громче, а не шепотом. А если устали, снизьте голос. Пить жидкость лучше маленькими глотками.

4. Трудности при глотании

Тщательно прожевывайте еду. При необходимости измельчайте продукты и принимайте маленькими порциями.

5-6. Восстановление памяти, уход от депрессии и избавление от чувства страха

Слушайте приятную музыку, играйте в игры и головоломки, разгадывайте кроссворды. Антидепрессанты могут отрицательно повлиять на ослабленный иммунитет человека, поэтому замените таблетки физической активностью и прогулками на свежем воздухе. Планируйте день с утра, записывайте дела в блокнот, а затем подглядывайте в него.

7. После выздоровления своевременный визит к врачу поможет переболевшим справиться с постковидным синдромом.

При серьезных симптомах "длительного ковида" лучше обратитесь за помощью к врачу.

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