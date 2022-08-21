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Порошенко рассказал, как жена отреагировала на российское вторжение

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Воскресенье 21 августа 2022 19:51
Порошенко рассказал, как жена отреагировала на российское вторжение Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент Петр Порошенко рассказал, как отреагировала на начало полномасштабного вторжения его жена Марина.

Об этом он рассказал в интервью "Прямому" во время поездки на восточный фронт.

На вопрос, почему она не уехала из Киева, Порошенко ответил: "Честно говоря, думаю, что об этом надо спрашивать у нее. Потому что с первой минуты войны я ей сказал, что я поехал в место, где мы формируем батальон территориальной обороны, а ты собирайся, весь Киев выезжает - и ты с ними. Ее реакция мне запомнится на всю жизнь. Она была очень удивлена и не допускала даже мысли такой. Единственное, что попросила, чтобы где - то найти камуфляж ее размера и выдать ей оружие", - вспоминает Порошенко.

Он также рассказал, что она уже через два часа на только что организованной кухне начала руководить подготовкой еды для добровольцев, которые пришли записываться в территориальную оборону Киева, организовала девушек, вместе со службой тыла организовала подвоз продуктов, скоординировала благотворительную медицинскую помощь.

"С ней легче переносить тяготы военной службы", - добавил Порошенко.

Порошенко рассказал, как жена отреагировала на российское вторжениеПорошенко рассказал, как жена отреагировала на российское вторжение

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Марина Порошенко
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