Порошенко побывал у бойцов, готовящихся к отправке на передовую
Пятый президент Петр Порошенко привез дроны, военное снаряжение, пикап и средства связи во вновь созданную бригаду, которая комплектуется для усиления наступательных способностей ВСУ.
Об этом говорится на YouTube-канале Порошенко.
"Ключевым фактором для нашего успеха по освобождению территории Украины является создание, оснащение, вооружение, комплектация 25-30 новых бригад. Мы обязались обеспечить техникой одну из них. И делаем это совместными усилиями - Фонд Порошенко совместно с "Справа громад", - сказал Порошенко.
Военным передали новый пикап Mitsubishi L200. Также бойцам привезли печки-буржуйки, которые Фонд Порошенко с волонтерами сейчас массово закупают для фронта.
"Мы должны сделать все возможное, чтобы в отведенное время бригада была скомплектована нашими совместными усилиями. Новая бригада с новой техникой отправляется освобождать нашу землю от нечисти", - добавляет Порошенко.
С начала широкомасштабного вторжения российской армии структуры Порошенко с волонтерами передали в ВСУ помощь на сумму около 46 млн долларов США.