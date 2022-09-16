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Порошенко передал пикап бойцам чеченского батальона имени Шейха Мансура

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Пятница 16 сентября 2022 20:01
Порошенко передал пикап бойцам чеченского батальона имени Шейха Мансура Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Илона Свиридова

Пятый президент Петр Порошенко передал пикап Mitsubishi L200 бойцам добровольческого батальона имени Шейха Мансура.

Об этом Порошенко сообщил в Facebook.

На днях народный депутат из фракции "Европейская солидарность" Владимир Арьев сообщил в соцсетях, что батальон срочно нуждается в помощи с транспортом. Часть средств собрали неравнодушные украинцы, львиную часть закрыл Порошенко.

Как известно, батальон имени Шейха Мансура состоит преимущественно из чеченских добровольцев, вынужденных уехать с родины и добровольно присоединившихся к украинским защитникам.

"Я хочу поблагодарить Володи Арьева, который является если не крестным отцом, то таким ангелом-хранителем этого батальона. Этот пикап сейчас отправится на фронт выполнять важные задачи по обороне государства. Я с огромным удовольствием нашим друзьям вручаю ключи от машины. Твердо убежден, что мы передаем это в очень надежные руки", - говорит Порошенко.

Порошенко передал пикап бойцам чеченского батальона имени Шейха Мансура

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