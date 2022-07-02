Порезанные вены и брат-бандит: Остапчук шокировал откровениями о бывшей жене

Между ведущим Владимиром Остапчуком и его бывшей женой Еленой Войченко снова разгорелся скандал. Женщина дала новое откровенное интервью, в котором оскорбила нынешнюю супругу шоумена Кристину Горняк. Тот этого не стерпел и в ответ рассказал шокирующую правду о Елене и ее семье.

Так, в интервью Войченко заявила, что жена Остапчука Кристина - "профессиональная любовница Шуфрича" и об этом якобы все знают. Кроме того, она сказала, что личностные характеристики Горняк не дотягивают до уровня ее детей, а потому она не сможет стать им мачехой. Напомним, что у Владимира и Елены растут двое детей - дочь Эмилия и сын Эван.

После начала войны мама увезла их в Канаду и, по утверждениям Владимира, не дает ему общаться с ними даже по телефону. Однако это и нелицеприятные высказывания бывшей в его адрес ведущий был готов терпеть, а вот оскорбление любимой вынести не смог.

Ведущий с нынешней женой Кристиной Горняк (instagram.com/vova_ostapchuk)

В ответ он решил раскрыть некоторые шокирующие факты о Елене, ее прошлом и членах семьи.

"В стране идет война. Гибнут люди. Все как один волонтерят, помогают, работают. Здесь, дома. Потому что верят в победу. Но некоторые, как моя бывшая - просто не меняются. Опять интервью, какой бывшый плохой. Но! Когда ты по всем телеканалам говорила обо мне какой-то бред - ну ок, я терпел три года. Три года! Потому что есть дети. Потому что я уважаю тебя, как мать наших детей. И это плохо в первую очередь для них - разбрасывать это на вентилятор. Но ты перешла черту. Ты оскорбила мою жену. Которая ни слова никогда о тебе не сказала. Никогда! Поэтому я предупреждал", - написал Остапчук.

Далее он рассказал о трех темных фактах из жизни Войченко - к примеру, что у нее есть проблемы с законом в США, о чем он узнал случайно.

"Тогда расскажи на интервью о нескольких вещах. О твоих, Елена, двух уголовных решениях в США. И суд в Олбани, штат Нью-Йорк. Из-за чего тебе 10 лет не давали повторно визу в Штаты. Эпизоды - кража в магазине. О чем я узнал случайно в посольстве", - поведал Владимир.

Также шоумен раскрыл, что у бывшей супруги были случаи, когда она резала вены - вероятно, речь идет о попытке суицида.

"Почему никогда не показываешь на интервью свои порезанные вены на руках. И не говоришь, как я тебя спасал и возил в больницу после (не тебе давать оценку моему психическому состоянию)", - рассказал ведущий.

Напоследок он огорошил и вовсе шокирующим фактом о брате бывшей жены.

"Расскажи о своем брате, которого вы с родителями прятали. Брат Роман Войченко был одним из организаторов криминальной банды в Умани. На их счету разбойные нападения, пытки и прочие эпизоды. Это мне стало известно из поста народного депутата Антона Яценко. Брата поймали. Оказывается, он жил под другим именем и вы об этом знали. Брат сейчас в изоляторе. Ждет решения суда. Далее прикрепляю факты", - написал шоумен.

Остапчук также опубликовал пост депутата Яценко, его обращение в прокуратуру и ее ответ о задержании Романа Войченко.

Остапчук раскрыл шокирующие факты о бывшей жене Войченко (фото: instagram.com/vova_ostapchuk)