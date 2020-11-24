Популярная "детская" каша названа самой вредной: провоцирует болезни

Названа самая вредная каша для детей и взрослых (иллюстративное фото: pixabay.com)

Эта крупа провоцирует развитие аллергии и препятствует усвоению витамина D

Как оказалось, далеко не все каши могут быть полезны для человеческого организма. Некоторые из них и вовсе наносят вред. Врачи и диетологи рассказали, от каких круп лучше навсегда отказаться. Среди них — манная каша, которой активно кормят детей. Что в ней такого опасного и какие еще две каши стоит убрать из рациона — рассказывает издание HealthLine.

Врачи подчеркивают, что нелюбимая многими за комочки, манка занимает первое место в рейтинге самых вредных каш. Дело в том, что именно в манной крупе содержится меньше всего витаминов, полезных микроэлементов и белка. А вот глютена — белка клейковины, который способен вызвать у ребенка предрасположенность к аллергии и воспрепятствовать нормальному усвоению витамина D и железа, — напротив, очень много. Кроме того, манка содержит большое количество фитиновой кислоты — вещества, которое мешает усваиваться кальцию, а при регулярном употреблении — даже привести к его дефициту.

Надо отметить, что разные сорта манки усваиваются организмом по-разному: так, крупа с маркировкой "М" производится из мягких сортов пшеницы и считается самой вредоносной. Манка "Т" менее вредна, так как состоит из пшеницы твердых сортов. Ну, а крупу "МТ" делают из смеси двух сортов.

Также диетологи отмечают, что вред для организма могут составить рисовая каша из-за высокого содержания крахмала. В топ-3 самых вредных каш попала и овсянка, так как в ней содержится большое количество фитиновой кислоты — той самой, что вымывает из костей кальций. Также в овсянке очень мало белка, поэтому она практически не дает энергии.

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