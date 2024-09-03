Популярна ведуча розповіла про навчання доньки за кордоном: "Українські діти - кіборги освіти"

Лідія Таран, яка нещодавно приїжджала до України з Франції, розповіла деталі про навчання своєї доньки Василини.

Що сказала знаменита ведуча на цю тему, пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram .

Таран висловилася про освіту доньки

Так, зірка телебачення поділилася, що її дитина буде здобувати освіту одразу у двох навчальних закладах: онлайн в українській школі, а також очно у французькому ліцеї.

"Ну все, мам, іди звідси вже". Не дала навіть сльозу пустити. Вчора Василина почала українську школу онлайн, сьогодні о 8 годині стала в чергу (позаду нас на фото) за знаннями у французький ліцей", - зазначила Таран та показала відповідні кадри.

Лідія підкреслила, що, на її думку, нинішнє покоління дітей виросте дуже розумним та патріотичним.

"Українські діти - кіборги освіти. Тримають подвійне навантаження. Вірю, що зараз зростає найкрутіше, найрозумніше і найпатріотичніше покоління", - також написала вона.

Таран розповіла про доньку Василину (Фото: instagram.com/lidiyataran)

У коментарях колеги та шанувальники залишили для родини купу компліментів та побажали Василині успіхів у навчанні.

Що відомо про особисте життя ведучої

Василина, як відомо, з'явилася у шлюбі Таран із шоуменом та ведучим Андрієм Доманським.

Стосунки із ним зірка розпочала у 2004 році. Через рік вони почали жити разом, а дівчинка народилася у 2007 році. Про розлучення пара повідомила у січні 2010-го.

У період повномасштабного російського вторгнення РФ в Україну знаменитість виїхала разом із рідними до Франції. Вона зізнавалася, що почувалася через це не дуже добре, проте прийняла саме таке рішення, оскільки не хотіла залишати дитину саму у чужій країні.

У Франції Таран не полишила професійної діяльності: вона працює кореспонденткою каналу "1+1" у цій країні, а також вступила на магістратуру до одного з французьких ВНЗ, про що теж розповідала у соцмережах.

46-річна Таран - студенка французького вишу (Фото: instagram.com/lidiyataran)