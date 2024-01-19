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Популярна українська блогерка шокувала виглядом після невдалої косметичної процедури (фото)

П'ятниця 19 січня 2024 15:52
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Популярна українська блогерка шокувала виглядом після невдалої косметичної процедури (фото) Саба Мусіна (фото: instagram.com/saba.musina)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська бізнесвумен та блогерка Сабіна Мусіна пригадала, як стала жертвою невдалої косметичної процедури та скільки їй знадобилося, щоб відновити своє обличчя.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram власниці мережі салонів краси.

Деталі

Блогерка у своїх stories показала відеоповідомлення, адресоване горе-косметологу, до якого вона звернулася з проханням зволожити їй шкіру обличчя.

У "кружечку" Мусіна говорить лікарці, що не вірить в обіцянки спеціалістки все виправити.

Популярна українська блогерка шокувала виглядом після невдалої косметичної процедури (фото)

Сабіна Мусіна після невдалої косметичної процедури (фото: instagram.com/saba.musina)

"Це я 2 лютого 2023 року. Моє обличчя збільшується кожного дня, воно вже 3х, цей кружочок я записувала лікарю, яка це зробила, і яка досі мені доводить, що вона все виправить", - поділилася Саба".

"В моєму обличчі ніколи нічого не було - бо і потреби не було, за ним слідкувала моя Тетяна Коломієць, але з війною вона поїхала. Я пішла до колеги, яку знала також, вона навіть вам рекомендувала теж, і попросила зволожити мені обличчя", - пригадала бізнесвумен.

Однак жінка, каже знаменитість, вирішила ввести їй "поллімолочку", яка, за словами Мусіної, змінила її обличчя майже на два роки.

Популярна українська блогерка шокувала виглядом після невдалої косметичної процедури (фото)

Популярна українська блогерка шокувала виглядом після невдалої косметичної процедури (фото)

Сабіна Мусіна після невдалої косметичної процедури (фото: instagram.com/saba.musina)

"Я розповім ВСЕ! Покажу Все! Просто я починаю плакати, а мені не можна. Але цей випадок подарував мені інших двох лікарів", - продовжила блогерка.

Вона також додала, що лише зараз її обличчя "повертається". Після півтора року маніпуляцій та інвестицій.

Зазначимо, що днями Сабіна знову здивувала фанатів змінами у своїй зовнішності.

Вона зробила пластичну операцію, аби змінити форму повік та розрізу очей (блефаропластика. - Прим.ред).

Популярна українська блогерка шокувала виглядом після невдалої косметичної процедури (фото)

Популярна українська блогерка шокувала виглядом після невдалої косметичної процедури (фото)

Саба Мусіна після блефаропластики(фото: instagram.com/saba.musina)

Раніше Аліна Гросу зізналася, чи робила пластику грудей.

Також ми розповідали, що Кейт Міддлтон перенесла операцію.

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