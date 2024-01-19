ua en ru
Пт, 19 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Популярная украинская блогерша шокировала видом после неудачной косметической процедуры (фото)

Пятница 19 января 2024 15:52
UA EN RU
Популярная украинская блогерша шокировала видом после неудачной косметической процедуры (фото) Саба Мусина (фото: instagram.com/saba.musina)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская бизнесвумен и блогер Сабина Мусина вспомнила, как стала жертвой неудачной косметической процедуры и сколько ей понадобилось, чтобы восстановить свое лицо.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram владелицы сети салонов красоты.

Подробности

Блогерша в своих stories показала видеосообщение, адресованное горе-косметологу, к которому она обратилась с просьбой увлажнить ей кожу лица.

В "кружочке" Мусина говорит врачу, что не верит в обещания специалистки все исправить.

Популярная украинская блогерша шокировала видом после неудачной косметической процедуры (фото)

Сабина Мусина после неудачной косметической процедуры (фото: instagram.com/saba.musina)

"Это я 2 февраля 2023 года. Мое лицо увеличивается каждый день, оно уже 3х, этот кружочек я записывала врачу, которая это сделала, и которая до сих пор мне доказывает, что она все исправит", - поделилась Саба".

"В моем лице никогда ничего не было - потому что и необходимости не было, за ним следила моя Татьяна Коломиец, но с войной она уехала. Я пошла к коллеге, которую знала также, она даже вам рекомендовала тоже, и попросила увлажнить мне лицо", - вспомнила бизнесвумен.

Однако женщина, говорит знаменитость, решила ввести ей "поллимолочку", которая, по словам Мусиной, изменила ее лицо почти на два года.

Популярная украинская блогерша шокировала видом после неудачной косметической процедуры (фото)

Популярная украинская блогерша шокировала видом после неудачной косметической процедуры (фото)

Сабина Мусина после неудачной косметической процедуры (фото: instagram.com/saba.musina)

"Я расскажу ВСЕ! Покажу всё! Просто я начинаю плакать, а мне нельзя. Но этот случай подарил мне других двух врачей", - продолжила блогерша.

Она также добавила, что только сейчас ее лицо "возвращается". После полутора лет манипуляций и инвестиций.

Отметим, что на днях Сабина снова удивила фанатов изменениями в своей внешности.

Она сделала пластическую операцию, чтобы изменить форму век и разреза глаз (блефаропластика. - Прим.ред).

Популярная украинская блогерша шокировала видом после неудачной косметической процедуры (фото)

Популярная украинская блогерша шокировала видом после неудачной косметической процедуры (фото)

Саба Мусина после блефаропластики (фото: instagram.com/saba.musina)

Ранее Алина Гросу призналась, делала ли пластику груди.

Также мы рассказывали, что Кейт Миддлтон перенесла операцию.

Читайте РБК-Украина в Google News
блогерка пластична операція пластическая хирургия звезды шоу-бизнеса
NEWS
Российский максимум. На сколько Путин может увеличить армию и есть ли "болевой порог"
Российский максимум. На сколько Путин может увеличить армию и есть ли "болевой порог"