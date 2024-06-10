Понад 200 сімей із Маріуполя отримають нове житло у Дніпрі, облаштоване Фондом Ахметова

Рік тому було запущено проєкт тимчасового житла "ЯМаріуполь. Житло" для маріупольців, які вимушено мешкають в інших містах країни. Тоді перший модернізований будинок-гуртожиток у Дніпрі прийняв 35 сімей.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на прес-службу фонду.

У ще одній оновленій дніпровській багатоповерхівці цього літа оселяться ще 202 родини. Фонд Ріната Ахметова є головним українським донором цього проєкту.

"Для Фонду дуже природно допомагати саме з просторами суспільного користування: ми завжди брали на себе спортивні, дитячі майданчики, дитячі кімнати, коворкінги, бібліотеки — те, що допомагає містянам будувати нові зв’язки. Дуже важливо, щоб люди один одного підтримували, залишити цей дух Маріупольської спільноти, створити комфортний простір, місце для перетину", - підкреслила Наталя Ємченко, членкиня Наглядової ради фонду.

Фонд Ріната Ахметова облаштував у гуртожитках дитячі кімнати, кімнати для відпочинку, коворкінги, коридори та холи; надав комп’ютерну техніку, побутову техніку для пралень і кухонь; забезпечив дитячі товари та іграшки, а також книги для міні-бібліотеки — серед яких 148 книжок харківського видавництва Vivat. За підтримки Фонду біля гуртожитку буде облаштовано дитячий майданчик. Заявки від сімей збирає Маріупольська міська рада.

"Я хочу подякувати Фонду за системну роботу, починаючи з 2014 року. Вже одинадцятий рік триває війна, і повномасштабне вторгнення впливає на ситуацію, але Фонд працює. Дякую Рінату Ахметову і Фонду за підтримку нашої громади", - каже Вадим Бойко, міський голова Маріуполя.

У будинки заселяються найбільш незахищені маріупольські сім’ї. Оселі тут оснащені всім найнеобхіднішим. У планах на найближчий рік — щонайменше ще три гуртожитки у містах країни.

"Для людей, які виїхали з Маріуполя, важливо мати щось своє, особисте... Фонд Ріната Ахметова долучився дуже добре: техніка, холодильники, пральні машини, комп’ютери, всі зони відпочинку", - розповіла Світлана Карташова, директорка соціального гуртожитку.

Проєкт реалізується завдяки підтримці Уряду Франції та Міжнародної організації з міграції.

Фонд Ріната Ахметова надає підтримку переселенцям з Маріуполя по всій Україні: передає набори із харчовими продуктами та гігієнічними засобами, забезпечує допомогу психологів, проводить свята із подарунками для дітей. З 2014 року допомога від Фонду, бізнесів SCM та футбольного клубу «Шахтар» охопила понад 18 млн людей.

Підтримка та співпраця тривають. Слідкуйте за новинами щодо допомоги https://akhmetovfoundation.org/news